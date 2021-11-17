В Липецкой области проиндексировали выплаты приемным и опекунским семьям

Липецкий областной Совет депутатов поддержал индексацию выплат приемным и опекунским семьям в регионе. С будущего года суммы социальной помощи вырастут на 21 процент. В зависимости от возраста детей и места их проживания - в городе или селе - выплаты составят от 10215 рублей до 11718 рублей в месяц. При этом предлагается предоставлять выплаты единой суммой без разбивки по видам расходов: на питание, одежду, оплату ЖКУ, текущий ремонт.

С нового года индексируется также и вознаграждение приемным родителям на 10 процентов. В зависимости от количества приемных детей в семье выплаты составят от 5311 рублей, если в семье воспитывается один ребенок, до 24645 рублей при наличии восьми приемных детей.

Кроме того, депутаты увеличили размер социальных выплат на питание для льготных категорий учащихся. Норма вступила в силу с момента принятия. Для школьников из малоимущих семей, которые посещают группы продленного дня, выплата в виде организации горячего питания составит не 40, как было раньше, а 55 рублей. Такая же сумма установлена для всех школьников из многодетных семей, а также детей из опекунских и приемных семей, которым после принятия изменений также будет организовано предоставление горячего питания в школах.

Для студентов областных профессиональных образовательных организаций, за исключением студентов с ограниченными возможностями здоровья, выплата будет проиндексирована с 20 до 30 рублей для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, и с 40 до 55 рублей для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих.

Законом предусматривается возможность увеличения стоимости бесплатного горячего питания для школьников начальных классов за счет экономии средств из-за полного или частичного перевода учеников на карантин или дистанционную форму обучения, а также введения дополнительных каникул. Стоимость может увеличиться не более, чем на 30 процентов. Сейчас эта сумма составляет 50 рублей.