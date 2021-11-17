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17.11.2021 15:35
Рубрика: Общество

В Москве обсудят, как СМИ могут противодействовать терроризму

Текст: Сусанна Альперина
В течение двух дней в Москве проходит XVII международная конференция по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму. Ее организатор - Международная академия телевидения и радио (IATR). Мероприятие проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

На конференции традиционно собрались известные российские журналисты и эксперты, профессионалы медиаотрасли, представители зарубежных электронных СМИ, силовых структур и государственных ведомств для обсуждения самых актуальных вопросов, связанных с противодействием СМИ международному терроризму.

Фото: iStock
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В этом году в рамках конференции на пленарных заседания и круглых столах рассматриваются такие темы как: международная журналистская солидарность и сотрудничество в противодействии идеологии терроризма; как работают медиа, используя искусственный интеллект. Обсуждается современная система подготовки профессиональных журналистов и регулирования информационного поля, кибербезопасность в социальных сетях и многие другие вопросы.

Конференцию открыли Леонид Млечин - председатель Правления Международной академии телевидения и радио, руководитель дирекции общественно-политического вещания Общественного телевидения России и Ашот Джазоян - секретарь Союза журналистов России, председатель Медиаконгресса "Содружество журналистов",

Среди заявленных участников - Константин Косачев - заместитель председателя Совета Федерации, Владимир Кузнецов - директор Информационного центра ООН в Москве; Владимир Таллер - президент компании "ТВМ Групп", действительный член IEMMY (США); Александр Сладков - корреспондент телеканала "Россия 1", Александр Михайлов - руководитель Центрального исполкома общероссийской организации "Офицеры России", генерал-лейтенант полиции; Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, Дорит Голендер - вице-президент по связям с общественностью фонда Genesis (Израиль), Милорад Иванович, редактор - Балканской сети журналистов-расследователей BIRN (Сербия), Викрам Бал - главный редактор Телевидения ITMN (Индия), Андрей Пекшев, директор АНО "Институт конфликтологии" (Россия) и другие.

Место проведения мероприятия - конференц-зал "Толстой" гостиницы "Марриотт Новый Арбат". Конференция проходит в смешанном формате (онлайн, офлайн), в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и соблюдением всех санитарных норм и правил.

Наиболее интересные тезисы "РГ" планирует опубликовать после окончания работы конференции.

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