В новостройках бизнес-класса в Москве стало втрое больше студий

Новостями о популярности малогабаритных квартир-студий уже давно никого не удивишь - их доля в столичных новостройках - около 20%, а спрос на такое жилье стабильно растет. Но речь все же обычно идет о массовых многоэтажках с самыми доступными ценами. В бизнес-классе студий обычно не было, а площадь однушек порой начиналась от 50 квадратов. Однако теперь это не так - за последний год в новостройках бизнес-класса стало втрое больше студий. Почему?

Подсчетами занимались в риелторской компании "Метриум". Там пришли к выводу, что если год назад студий в бизнес-новостройках было всего 2%, то теперь их - 6,3%. Рост - более чем втрое. Кроме того, доля студий в таких домах впервые сравнялась с долей многокомнатных квартир - от четырех комнат и больше. Но если их в дорогом жилье всегда было около 6-7%, то студии традиционно уступали. А сейчас и тех, и других в строящемся бизнес-жилье примерно по 700 штук. При этом год назад многокомнатных было около 800, а студий - чуть больше 200.

До этого студий в дорогих новостройках было еще меньше. Осенью 2018 года на них приходилось всего 1,6% предложения, а в октябре 2019-го - 1,5%. Можно было бы предположить, что выросла площадь студий, и если в экономичном жилье за этим словом кроются 20-метровые малогабаритки, то уж в бизнесе их строят размером с футбольное поле, но это не так. Средняя площадь студий в бизнес-новостройках столицы составляет 28 квадратов - это больше, чем в экономичном жилье, но всего на несколько метров. К тому же это средняя цифра, то есть можно найти и жилье площадью 23-24 кв.м.

А вот цены от комфорт-класса отличаются действительно заметно. В среднем за студию в бизнес-классе застройщики просят почти 12 миллионов рублей, а в массовых новостройках - 7,3 миллиона. Но в то же время однушки в бизнес-классе дороже студий почти в полтора раза - в среднем за них просят уже 18,1 миллиона. Так что в цене разница очевидна. Но так ли важна цена для покупателей бизнес-жилья?

Эксперты говорят, что важна. Точно так же как в массовых новостройках, на студии в бизнесе обращают внимание из желания сэкономить, но в то же время получить жилье с высоким сервисом - мраморными подъездами, охраной, скоростными лифтами, качественной отделкой и другими преимуществами бизнеса. "Нередко студии в таких новостройках выбирают инвесторы, чтобы сдавать их в аренду, - объясняет управляющий партнер "Метриум" Надежда Коркка. - Часто студии покупают для временных остановок в столице менеджеры и чиновники из других городов. Также этот формат квартир интересен родителям студентов, которые хотят дать детям возможность самостоятельно жить в удобной локации, скажем, рядом с университетом".

Эксперты даже считают, что доля студий в бизнес-классе продолжит расти в ближайшие годы. "Студии, несмотря на свою площадь - очень функциональное жилье, которое можно приспособить под жизнь студента или маломобильного человека, сдать в аренду бизнесмену, туристу, с выгодой перепродать. Однако, конечно, едва ли их доля в перспективе станет такой же, как в массовом сегменте рынка", - считает коммерческий директор компании "Кортрос-Москва" Дмитрий Железнов. В массовых новостройках доля студий сейчас, напомню, составляет около 20% - то есть каждая пятая квартира в строящемся доме не имеет отдельной кухни. И за последние годы доля такого жилья в этом сегменте также выросла.