В Подмосковье топ-менеджер умер после возвращения с семьей из Египта

В Московской области скончался один из топ-менеджеров газовой компании после возвращения из Египта, сообщает KP.Ru.

Как уточняет пресс-служба ГСУ СК региона, сам мужчина, его жена и малолетние дети были найдены без сознания в коттеджном поселке в Домодедово. Выяснилось, что накануне семья вернулась из Египта. Как рассказал впоследствии сын потерпевшего, еще во время отдыха все домочадцы почувствовали себя плохо. У взрослых и детей началась рвота.

Врачи констатировали смерть мужчины, его семье оказали медпомощь. СК начал проверку, специалисты изъяли для экспертизы еду и напитки, которые потерпевшие привезли из Египта.