В столичном метро открылся новый склад забытых вещей

На станции метро "Черкизовская" заработал новый склад забытых вещей. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

На склад будут отправлять вещи, забытые пассажирами в наземном транспорте и на МЦК. Исключение - документы. Их направляют в УВД на метрополитене.

Склад на "Черкизовской" - третий по счету. Еще два работают на "Деловом центре" и "Котельниках" - сюда привозят потерянные в метро вещи. Все точки работают ежедневно с восьми утра до восьми вечера.

Чтобы проверить, есть ли потерянная вещь на складе, нужно обратиться в контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 3210 или оставить заявку через приложение "Метро Москвы" в разделе "Забытые вещи".