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17.11.2021 11:21

Во Владимирской области обновили инфраструктуру школ-интернатов

В 2019-2021 годах во Владимирской области участниками регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" стали 12 школ-интернатов.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов было выделено 44,7 миллиона рублей. Еще свыше 40 миллионов из областного бюджета направлено на подготовку помещений и ремонты в учреждениях.

Фото: Администрация Владимирской области
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Благодаря обновленной инфраструктуре в школах-интернатах появились новые профили трудового обучения: например, "Гончарное" и "Картонажно-переплетное дело" в учреждении в Муроме, "Торговое дело" − в Кольчугино, "Поварское дело" − в Киржаче и Гусь-Хрустальном, "Рабочий по обслуживанию зданий" − во Владимире.

Большое внимание в ходе реализации проекта уделено вопросам развития детей с учетом их индивидуальных особенностей: закуплены современные развивающие комплексы для работы учителя-логопеда и дефектолога, педагога-психолога, появились новые современные компьютерные классы и сенсорные комнаты.

В этом году трансформацию по национальному проекту прошла Владимирская школа-интернат для детей с нарушениями зрения. В ней учатся более 130 ребят, в том числе 112 - с инвалидностью. Почти половина из них обучаются по адаптированным программам, освоение которых заканчивается государственной итоговой аттестацией, после которой ребята могут продолжить обучение в колледжах или вузах. Поэтому на первое место выходит потребность в приобретении и оснащении учебных кабинетов специализированным оборудованием для детей с нарушением зрения: мультимедийными средствами обучения (дисплеями Брайля, адаптированными клавиатурами), комплектами для проведения лабораторных работ и изучения физики, химии, географии, биологии, приспособления для построения чертежей незрячими.

По словам и. о. директора областного департамента образования Елены Запрудновой, не менее важно подготовить ребенка с нарушением зрения к самостоятельной жизни, научить ориентироваться в пространстве. Для повышения эффективности коррекционных занятий дооборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, создан новый кабинет коррекционной работы по развитию зрительного восприятия, сенсорики, мелкой моторики и коммуникативной деятельности, оборудована комната для получения социально-бытовых навыков.

Всего школе-интернату на реализацию проекта было выделено 8,3 миллиона рублей. Более двух млн. рублей из областного бюджета направлено на ремонтные работы.

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