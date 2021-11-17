Якутянку обвинили в хищении 20 млн через финансовую пирамиду

Жительницу Якутска обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. Следствие считает, что вместе с двумя другими женщинами она организовала финансовую пирамиду.

По предварительной версии, фигурантка незаконно получила более 20 миллионов рублей от 465 граждан. Они поверили размещенным в соцсетях объявлениям о возможности получить высокие доходы за счет поступлений от вновь вступивших в пирамиду вкладчиков.

"С обвиняемой заключили досудебное соглашение", - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Дело уже направлено в суд. В отношении сообщниц якутянки продолжается следствие.