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17.11.2021 11:55
Рубрика: Происшествия

Якутянку обвинили в хищении 20 млн через финансовую пирамиду

Текст: Сергей Набивачев

Жительницу Якутска обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. Следствие считает, что вместе с двумя другими женщинами она организовала финансовую пирамиду.

Суд в Казани продлил арест основателю финансовой пирамиды Finiko

По предварительной версии, фигурантка незаконно получила более 20 миллионов рублей от 465 граждан. Они поверили размещенным в соцсетях объявлениям о возможности получить высокие доходы за счет поступлений от вновь вступивших в пирамиду вкладчиков.

"С обвиняемой заключили досудебное соглашение", - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Дело уже направлено в суд. В отношении сообщниц якутянки продолжается следствие.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Финансовые пирамиды

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