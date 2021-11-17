Кабмин направит почти 1,4 млрд рублей на помощь аграриям Дальнего Востока

Правительство направит почти 1,4 миллиарда рублей для компенсации ущерба аграриям Дальнего Востока, пострадавшим этим летом от стихийных бедствий.

"Это позволит поддержать более 200 организаций агропромышленного комплекса и три тысячи местных жителей, имеющих личные подсобные хозяйства", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Из них свыше одного миллиарда рублей поступит Амурской области, где, по словам главы правительства, был отмечен наибольший урон сельхозкультурам, поголовью животных, инфраструктуре и имуществу. Также средства получат Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский и Хабаровский края.