Новости

Путин подпишет указ по ценным растениям 14:33
Генпрокурор Игорь Краснов погасил новую марку к 300-летию прокуратуры 14:25
В МФЦ начали распечатывать бумажные сертификаты с QR-кодом 14:24
Собянин: Загрузка коронавирусных больниц в столице уменьшилась на 1 тысячу коек 14:24
СК Беларуси оценил действия польских силовиков в отношении мигрантов 13:54
Госдума повысила лимит накоплений ФНБ с 7% до 10% ВВП 13:52
Кабмин направит почти 1,4 млрд рублей на помощь аграриям Дальнего Востока 13:40
"Гомельтранснефть" ограничил прокачку по нефтепроводу "Дружба" в Польшу 13:37
Новорожденных в России будут проверять на СМА и еще 35 болезней 13:36
Обыски по делу о мошенничестве прошли у проректора и финдеректора РАНХиГС 13:36
Польша начнет строительство заграждения на границе с Беларусью 15 декабря 13:28
Андрей Бочкарев: В Москве построено с начала года почти 73 километра новых дорог 13:15
Лавров: РФ разделяет настрой Молдавии на развитие сотрудничества 13:07
Более 4,1 тысячи дольщиков получат квартиры или компенсации 13:03
Сергей Кравцов: Нам интересен узбекский язык и узбекская культура 13:03
Путин и глава "Аэрофлота" затрагивали тему QR-кодов 13:01
Песков заявил об ошибке в расчете срока пандемии 12:58
Песков оценил прямой контакт Лукашенко с Евросоюзом 12:57
Музеи Крыма обжалуют решение суда о передаче скифского золота Украине 12:52
В Подмосковье топ-менеджер умер после возвращения с семьей из Египта 12:50
Задержан экс-глава департамента сельского хозяйства Севастополя 12:50
В ДТП на севере Москвы пострадали три человека 12:43
Cкорость мобильного интернета в России снизилась впервые за 10 лет 12:37
Президент Владимир Путин выступит на коллегии МИД 12:37
Москвичи редко берут из приютов черных кошек и котов 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Где россияне могут отдохнуть по низким ценам
Где россияне могут отдохнуть по низким ценам
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 13:40
Рубрика: Власть

Кабмин направит почти 1,4 млрд рублей на помощь аграриям Дальнего Востока

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство направит почти 1,4 миллиарда рублей для компенсации ущерба аграриям Дальнего Востока, пострадавшим этим летом от стихийных бедствий.

Финансирование АПК увеличат более чем на 36,5 млрд рублей за три года

"Это позволит поддержать более 200 организаций агропромышленного комплекса и три тысячи местных жителей, имеющих личные подсобные хозяйства", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Из них свыше одного миллиарда рублей поступит Амурской области, где, по словам главы правительства, был отмечен наибольший урон сельхозкультурам, поголовью животных, инфраструктуре и имуществу. Также средства получат Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский и Хабаровский края.

В регионах Власть Работа власти Экономика АПК Правительство Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Якутия ДФО Забайкальский край ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Песков заявил об ошибке в расчете срока пандемии
Кабмин обновил перечень районов Крайнего Севера
За сутки в России подтверждено 36 626 случаев COVID-19 в 85 регионах
Россия снова сократила вложения в госдолг США
Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт"
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах