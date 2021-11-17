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17.11.2021 05:30
Рубрика: Власть

На развитие Находки ежегодно будут выделять до миллиарда руб

Текст: Ольга Журман

Минвостокразвития планирует с 2022 года ежегодно выделять в рамках плана социального развития центров экономического роста по линии единой субсидии до одного миллиарда рублей на социальное развитие города Находки, расположенный на юге Приморского края, сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев напомнил, что деньги выделяются по поручению президента о развитии Дальнего Востока.

"Мы, конечно, начали с экономического развития. Но сегодня, когда объем частных инвестиций на Дальний Восток превысил два триллиона рублей, есть возможность заниматься социальным развитием", - отметил Трутнев.

Ранее вице-премьер поручил федеральным министерствам совместно с правительством Приморского края разработать проект плана комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа. Он включает 13 организационных мероприятий и 73 мероприятия по развитию инфраструктуры. Общий объем финансирования плана составит до 21,8 миллиарда рублей, в том числе 11,4 из федерального, 6,6 из регионального бюджета и 3,8 миллиарда внебюджетных средств.

Проект плана развития города предусматривает жилищное строительство, модернизацию объектов инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды. А также строительство и развитие объектов социальной инфраструктуры, охрану окружающей среды и экологическую модернизацию промышленно-логистического комплекса, развитие предпринимательства, развитие системы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

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