Приморского депутата задержали по подозрению в педофилии

Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело, фигурантом которого стал депутат регионального Законодательного собрания. Как сообщает ведомство, его подозревают в преступления, попадающем под пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

По версии следствия, подозреваемый, общаясь с 11-летним ребенком, показывал ему "предмет интимного характера" и рассказывал, для чего он нужен. Дело было на территории одной из баз отдыха во Владивостоке.

Отмечается, что сейчас подозреваемый задержан, в его квартире проводится обыск, допрашиваются свидетели и потерпевший.