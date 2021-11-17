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17.11.2021 13:16
Рубрика: Экономика

Росрыболовство: На Дальнем Востоке построят суда и рыбоперерабатывающие заводы

Текст: Татьяна Карабут
В рамках второго этапа инвестиционных квот на вылов рыбы планируется построить 30 рыбопромысловых судов (10 из которых - крупно- и среднетоннажных для промысла минтая и сельди), до 35 судов-краболовов, а также восемь крупных рыбоперерабатывающих заводов (мощностью не менее 80 тыс. тонн переработки в год) на Дальнем Востоке. Об этом глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил на совещании у вице-премьера - полпреда в ДФО Юрия Трутнева.
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

По оценке Шестакова, это позволит обеспечить дополнительный доход федерального бюджета за счет аукционов с инвестиционными обязательствами около 200 млрд рублей, привлечь около 300 млрд рублей инвестиций в обновление производственных фондов, а также создать до 4 тыс. рабочих мест.

Трутнев: Инвестквоты на добычу рыбы позволили создать 2,5 тыс рабочих мест

Второй этап инвестквот Росрыболовство намерено реализовать только на Дальнем Востоке, поскольку по итогам первого этапа мощности для Северного бассейна будут обновлены на 80%, а для Дальнего Востока - лишь на 40%. Для этого ведомство предлагает выделить еще 20% инвестиционных квот на Дальнем Востоке для строительства судов и рыбоперерабатывающих заводов. Половину квот отдать под суда, другую - под строительство переработки.

Кроме того, Росрыболовство предлагает выставить на аукционы право на добычу оставшихся 50% общедопустимых уловов краба, а также 100% уловов наиболее ценных морепродуктов - морские гребешки, трубачи, морские ежи и трепанги. Помимо судов-краболовов есть намерения включить в программу строительство холодильных мощностей в портах, поскольку "вопросы логистики встают на первый план", сказал Илья Шестаков.

Раньше квоты на вылов рыбы в России распределялись по историческому принципу - среди существующих компаний в зависимости от объемов вылова ими рыбы за предыдущий период. В 2017 году 20% всех квот стали направляться на инвестиционные цели: взамен на квоту инвестор берет на себя обязательства по обновлению флота и перерабатывающих мощностей. Это позволит построить 54 судна и 24 рыбоперерабатывающих завода. Но после сокращения поставок рыбы в Китай (на который приходилось более половины экспорта российского улова) стал очевиден дефицит перерабатывающих мощностей внутри страны. Поэтому было объявлено о втором этапе инвестквот.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз Росрыболовство ДФО

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