Росрыболовство: На Дальнем Востоке построят суда и рыбоперерабатывающие заводы

В рамках второго этапа инвестиционных квот на вылов рыбы планируется построить 30 рыбопромысловых судов (10 из которых - крупно- и среднетоннажных для промысла минтая и сельди), до 35 судов-краболовов, а также восемь крупных рыбоперерабатывающих заводов (мощностью не менее 80 тыс. тонн переработки в год) на Дальнем Востоке. Об этом глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил на совещании у вице-премьера - полпреда в ДФО Юрия Трутнева.

По оценке Шестакова, это позволит обеспечить дополнительный доход федерального бюджета за счет аукционов с инвестиционными обязательствами около 200 млрд рублей, привлечь около 300 млрд рублей инвестиций в обновление производственных фондов, а также создать до 4 тыс. рабочих мест.

Второй этап инвестквот Росрыболовство намерено реализовать только на Дальнем Востоке, поскольку по итогам первого этапа мощности для Северного бассейна будут обновлены на 80%, а для Дальнего Востока - лишь на 40%. Для этого ведомство предлагает выделить еще 20% инвестиционных квот на Дальнем Востоке для строительства судов и рыбоперерабатывающих заводов. Половину квот отдать под суда, другую - под строительство переработки.

Кроме того, Росрыболовство предлагает выставить на аукционы право на добычу оставшихся 50% общедопустимых уловов краба, а также 100% уловов наиболее ценных морепродуктов - морские гребешки, трубачи, морские ежи и трепанги. Помимо судов-краболовов есть намерения включить в программу строительство холодильных мощностей в портах, поскольку "вопросы логистики встают на первый план", сказал Илья Шестаков.

Раньше квоты на вылов рыбы в России распределялись по историческому принципу - среди существующих компаний в зависимости от объемов вылова ими рыбы за предыдущий период. В 2017 году 20% всех квот стали направляться на инвестиционные цели: взамен на квоту инвестор берет на себя обязательства по обновлению флота и перерабатывающих мощностей. Это позволит построить 54 судна и 24 рыбоперерабатывающих завода. Но после сокращения поставок рыбы в Китай (на который приходилось более половины экспорта российского улова) стал очевиден дефицит перерабатывающих мощностей внутри страны. Поэтому было объявлено о втором этапе инвестквот.