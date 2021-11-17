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17.11.2021 19:01
Рубрика: Экономика

Росстат: Дизельное топливо за неделю на АЗС подорожало на 51 копейку

Текст: Сергей Тихонов
Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 9 по 15 ноября выросли на 1 копейку - до 49,50 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 51 копейку до 52,10 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 10 копеек - до 46,54 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 11 копеек - до 50,34 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 23 копейки - 58,36 рубля за литр.

Фото: iStock
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За период с 9 по 15 ноября рост цен на бензин отмечен в 70 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Хабаровске - на 1,2%, Биробиджане - на 1,1%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Южно-Сахалинске - на 0,4%, Грозном - на 0,3% и Рязани - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 45,70 до 47,19 рубля, марки АИ-95 - от 50,50 до 54,89 рубля, марки АИ-98 - от 56,88 до 60,79 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 45,10 до 46,85 рубля, марки АИ-95 - от 49,00 до 51,05 рубля, марки АИ-98 - от 58,40 до 59,90 рубля за литр.

С начала года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 7,3%, бензин марки АИ-95 на 6,9%, марки АИ-98 - на 8,8%, а дизельное топливо повысилось в цене на 6,6%. В среднем за прошлую неделю бензин подорожал на 0,4%, а с начала года - на 7,3%.

Индекс потребительских цен (инфляция) с 9 по 15 ноября вырос на 0,18%, с начала ноября - 0,3%, а с начала года - на 6,81%.

В регионах Экономика Транспорт Бензин Правительство Минэкономразвития Росстат Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Еврейская АО Биробиджан ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск СКФО Чеченская Республика Грозный ЦФО Рязанская область Рязань

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