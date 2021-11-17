СУЭК получила награду международного форума за проект "Трудовые отряды"

На десятом московском международном форуме "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" подвели итоги Всероссийского конкурса проектов "Чемпионы добрых дел-2021". Награду в номинации "Социальное волонтерство" вручили Сибирской угольной энергетической компании за "Трудовые отряды СУЭК".

Это один из самых успешных проектов компании, ранее отмеченный более чем 15 престижными российскими и международными наградами. Достаточно сказать, что он действует 17 из 20 лет существования компании, и курирует его Фонд "СУЭК - РЕГИОНАМ".

- Проект рос и развивался вместе с компанией, результаты впечатляющие. За эти годы участниками стали около 20 тысяч школьников 14-17 лет со всей страны - от Мурманска до Владивостока. Как они сами признаются, трудовые отряды дали им очень хороший старт, понимание ценности своего и чужого труда, осознание собственных возможностей. Мы искренне гордимся нашими трудотрядовцами! - отмечает заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.

В текущем году трудовые отряды СУЭК из горняцких поселков Чегдомын (Хабаровский край), Новошахтинский и Липовцы (Приморский край) благоустраивали общественные территории, участвовали в волонтерских программах.

В городе Лучегорске трудовой отряд в этом году сформировали впервые, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса. И все-таки, по словам начальника управления по работе с персоналом АО "Лучегорский угольный разрез" Виктории Кобы, в отряд вошли 40 человек. Юноши и девушки получили возможность участвовать в проекте после того, как в состав АО "СУЭК" влился Лучегорский угольный разрез.

- Оказалось, что многие родители и дети ждали этого с нетерпением. Ребята вместе с документами приносили целые портфолио с грамотами и благодарностями за общественную работу, - рассказывает Виктория Коба.

Всех участников трудовых отрядов СУЭК (а только в Приморье их 125) официально оформляют на работу в соответствии с законодательством РФ и платят им заработную плату. Трудоустройство происходит на основе соглашения между всеми заинтересованными сторонами: Фондом "СУЭК - РЕГИОНАМ", ООО "Приморск­уголь", администрациями Новошахтинского, Липовецкого и Лучегорского городских поселений, центрами занятости населения Михайловского, Октябрьского, Пожарского районов, а также школами Лучегорска.

Кстати, в последнем населенном пункте трудотрядовцы нынешним летом благоустроили территории возле школ - художественной и общеобразовательной. Непрезентабельное ограждение вокруг "художки" они расписали на морскую, спортивную, а также связанную с СУЭК тематику. Детей, к слову, поддержали местные предприниматели, купив для благого дела краски. А возле школы №2 ребята привели в порядок баскетбольную площадку.

Пандемия внесла коррективы в движение "Трудовые отряды СУЭК". Они подключились к всероссийской акции #МыВместе. Подростки помогали пожилым людям и многодетным семьям, оказывали адресную помощь ветеранам в быту и даже развивали онлайн-волонтерство: проводили в социальных сетях мастер-классы, читали сказки для детей, вели занятия по изготовлению поделок, помогали младшим школьникам в подготовке уроков.

Участие в трудовых отрядах предполагает не только работу, но и отдых. Например, встречи с работниками Сибирской угольной компании, помогающими ребятам определиться с будущей профессией. Есть примеры, когда бывшие бойцы отрядов позже устраивались на работу в компанию. Потому что, наряду с замечательными делами, важнейшие задачи проекта - помощь подросткам в профориентации, повышение престижа шахтерской профессии, формирование перспективного кадрового резерва.

Сегодня в трудотрядовском движении насчитывается более 17 тысяч молодых людей. Все они работали в разное время. Были как в пилотных, занимавшихся благоустройством малой родины группах, так и в современных, с большим набором компетенций, разрабатывающих социальные и экологические проекты. И всех участников объединяет принадлежность к одной горняцкой семье.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России добытчик угля и его поставщик на внутренний и внешний рынки, производитель тепла и электроэнергии. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.