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17.11.2021 04:49
Рубрика: Происшествия

В Амурской области женщина напала на врача скорой

Текст: Сергей Набивачев

Жительницу поселка Новобурейский Амурской области привлекут к ответственности за нападение на фельдшера.

В Саратове пьяный мужчина напал на врача травмпункта

Как установила полиция, вызов на станцию скорой помощи поступил 16 ноября. Пока бригада скорой помощи работала, произошел конфликт между медработником и находившейся в квартире женщиной. Она оскорбила фельдшера, сорвала с него маску и поцарапала.

В УМВД по Амурской области сообщили, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности из-за побоев.

В скором времени полиция передаст документы в мировой суд, который будет решать вопрос о привлечении амурчанки к ответственности по статье 116.1 УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию". Она также может быть наказана по административной статье об оскорблении, для решения этого вопроса материалы дела будут направлены в прокуратуру.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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