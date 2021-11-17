В Амурской области женщина напала на врача скорой

Жительницу поселка Новобурейский Амурской области привлекут к ответственности за нападение на фельдшера.

Как установила полиция, вызов на станцию скорой помощи поступил 16 ноября. Пока бригада скорой помощи работала, произошел конфликт между медработником и находившейся в квартире женщиной. Она оскорбила фельдшера, сорвала с него маску и поцарапала.

В УМВД по Амурской области сообщили, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности из-за побоев.

В скором времени полиция передаст документы в мировой суд, который будет решать вопрос о привлечении амурчанки к ответственности по статье 116.1 УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию". Она также может быть наказана по административной статье об оскорблении, для решения этого вопроса материалы дела будут направлены в прокуратуру.