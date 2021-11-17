В Бурятии объявили штормовое предупреждение

Сильные снегопады и ветер до 20 метров в секунду обрушились на территорию Республики Бурятия. Как сообщает ГУ МЧС региона со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра, непогода сохранится до вечера 17 ноября.

Отмечаются также значительные похолодания - температура понизилась на 10 градусов. На перевалах возникли гололедица, снежные накаты и заносы.

Жителей и гостей республики предупреждают о риске возникновения ДТП, аварий на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса. Рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, по возможности отказаться от дальних поездок и даже выхода на улицу. Кроме того, гражданам напоминают о необходимости использовать для обогрева только исправные приборы.