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17.11.2021 18:38
Рубрика: Экономика

В трамваях появятся "тревожные кнопки"

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Росгвардия запускает пилотный проект по обеспечению общественной безопасности на пассажирском транспорте. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что уже началась установка "тревожных кнопок" в трамваях. Первым регионом, где в трамваях появятся такие кнопки, стала Бурятия.

Фото: РИА Новости
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Муниципальное унитарное предприятие "Управление трамвая" и Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Бурятия заключили договор, согласно которому после тревожного сигнала будет выезжать наряд Росгвардии.

На первом этапе кнопками экстренного вызова оборудовано 15 вагонов. В дальнейшем планируется подключить на пульт вневедомственной охраны весь трамвайный парк в Улан-Удэ.

Система работает так: водитель трамвая в случае опасности нажимает на кнопку экстренного вызова, сигнал автоматически попадает на пульт централизованного наблюдения и ближайший наряд вневедомственной охраны незамедлительно прибывает на место происшествия.

- Кнопки экстренного вызова подключаются к навигационному оборудованию ГЛОНАСС или GPS, и наряд Росгвардии оперативно примет меры к пресечению каких-либо противоправных действий в салонах пассажирского транспорта, что позволит обезопасить жизнь и здоровье пассажиров и работников, а также имущество муниципального предприятия, - сообщил представитель Управления подполковник полиции Андрей Андреев.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Росгвардия ДФО Бурятия

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