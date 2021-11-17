В Хабаровском крае от COVID-19 вакцинируют всех пенсионеров и вахтовиков

Обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет вводят в Хабаровском крае. Такое решение из-за роста заболеваемости принято в ходе заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Эпидпорог в крае на данный момент превышен на 67 процентов. За последнюю неделю подтверждено 4090 новых случаев COVID-19, это на 800 больше, чем на прошлой неделе. При этом отмечается, что наиболее широкое распространение вируса фиксируют среди людей старше 65 лет.

- Коронавирусная инфекция проявляется в 71 проценте случаев в виде ОРВИ, увеличилась доля внебольничных пневмоний у группы старше 50 лет и детского младшего возраста. По профессиональному составу среди заболевших отмечается рост в сфере торговли, ЖКХ, образовании и здравоохранении, услуг, офисных работников, общепита, - рассказала глава краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

Привить всех пенсионеров региона необходимо за ближайшие две недели. Чтобы упростить этот процесс и обезопасить людей из группы риска, принято решение разрешить вакцинировать граждан старше 60 лет из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре на дому. Оставить заявку на выезд бригады можно по телефону единой "горячей линии" - 122.

Кроме того, открываются два круглосуточных пункта вакцинации: в "Центре здоровья" на улице Запарина, 88 в Хабаровске и на базе городской больницы имени М.И. Шевчук на улице Культурной, 5 в Комсомольске-на-Амуре. Для вакцинации жителей отдаленных территорий планируют запустить поезд "Здоровье".

Обязательной прививка станет также для вахтовых рабочих, которые трудятся в Северных районах края. После того, как ее сделают все вахтовики, будет снят запрет на обсервацию для приезжающих и ПЦР-тестирование при въезде и выезде.

- Для того, чтобы вирус мог циркулировать в обществе и вызывать все новые болезни, нужно иметь возможность зацепляться за людей, которые не имеют к нему иммунитета. Если один человек защищен - это хорошо. Но если вакцинированы более 80 процентов жителей - имеют высокий титр антител - вирус прекращает свою миграцию от человека к человеку и новые заражения просто прекращаются, - объяснил необходимость введения новых мер профилактики заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

На данный момент полностью прошли вакцинацию 383 тысячи жителей региона, ревакцинацию - 32 тысячи.