Новости

Диетолог назвала безопасный способ есть углеводы без вреда для фигуры 11:28
Приморского депутата задержали по подозрению в педофилии 11:18
Модель Мария Ивакова рассталась с актером Никитой Ефремовым 11:18
Врач рассказал, что делать после контакта с больным коронавирусом 11:18
Оперштаб: В Москве выявлено 2966 новых случаев COVID-19 11:17
В Россию из Марокко экстрадировали конокрада, который 6 лет был в бегах 11:16
В Хабаровском крае от COVID-19 вакцинируют всех пенсионеров и вахтовиков 11:07
Минэкономразвития ДНР: Указ Путина по Донбассу станет точкой роста экономики 10:58
В Крыму оценили призыв конгрессменов США ужесточить санкции против РФ 10:57
В Подмосковье убита семья пенсионеров 10:43
Россиянам объяснили, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж 10:42
Банк ВТБ повысил ставки по вкладам 10:16
Россияне из разных городов рассказали, сколько хотят зарабатывать 09:51
В 41 год от COVID умерла актриса и телеведущая Кристина Асмаловская 09:46
Завершились заводские испытания минного заградителя "Клещ" 09:46
Врач рассказал об опасностях возрастного обезвоживания 09:31
В Красногорске задержали вора за кражу четырех велосипедов 09:27
"Автодор" исключил резкий рост тарифов за проезд по платным дорогам 09:22
В Дагестане ребенок умер от передозировки лидокаина 09:07
Трутнев поручил разработать модель потоков грузов в ДФО 09:05
Безработных в Литве за отказ от работы лишат медицинской страховки 08:55
На Украине рассказали о плане США остановить "Северный поток-2" 08:53
У 5 процентов москвичей после экспресс-тестирования подтвержден COVID-19 08:50
В столице Индии закрыли все школы из-за загрязнения воздуха 07:57
Россия снова сократила вложения в госдолг США 07:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где россияне могут отдохнуть по низким ценам
Где россияне могут отдохнуть по низким ценам
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 11:07
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае от COVID-19 вакцинируют всех пенсионеров и вахтовиков

Текст: Дина Непомнящая (Хабаровск)

Обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет вводят в Хабаровском крае. Такое решение из-за роста заболеваемости принято в ходе заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Для приморцев старше 60 введут обязательную вакцинацию от COVID-19

Эпидпорог в крае на данный момент превышен на 67 процентов. За последнюю неделю подтверждено 4090 новых случаев COVID-19, это на 800 больше, чем на прошлой неделе. При этом отмечается, что наиболее широкое распространение вируса фиксируют среди людей старше 65 лет.

- Коронавирусная инфекция проявляется в 71 проценте случаев в виде ОРВИ, увеличилась доля внебольничных пневмоний у группы старше 50 лет и детского младшего возраста. По профессиональному составу среди заболевших отмечается рост в сфере торговли, ЖКХ, образовании и здравоохранении, услуг, офисных работников, общепита, - рассказала глава краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

Привить всех пенсионеров региона необходимо за ближайшие две недели. Чтобы упростить этот процесс и обезопасить людей из группы риска, принято решение разрешить вакцинировать граждан старше 60 лет из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре на дому. Оставить заявку на выезд бригады можно по телефону единой "горячей линии" - 122.

Кроме того, открываются два круглосуточных пункта вакцинации: в "Центре здоровья" на улице Запарина, 88 в Хабаровске и на базе городской больницы имени М.И. Шевчук на улице Культурной, 5 в Комсомольске-на-Амуре. Для вакцинации жителей отдаленных территорий планируют запустить поезд "Здоровье".

Роспотребнадзор на 2 года продлил действие правил профилактики COVID-19

Обязательной прививка станет также для вахтовых рабочих, которые трудятся в Северных районах края. После того, как ее сделают все вахтовики, будет снят запрет на обсервацию для приезжающих и ПЦР-тестирование при въезде и выезде.

- Для того, чтобы вирус мог циркулировать в обществе и вызывать все новые болезни, нужно иметь возможность зацепляться за людей, которые не имеют к нему иммунитета. Если один человек защищен - это хорошо. Но если вакцинированы более 80 процентов жителей - имеют высокий титр антител - вирус прекращает свою миграцию от человека к человеку и новые заражения просто прекращаются, - объяснил необходимость введения новых мер профилактики заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

На данный момент полностью прошли вакцинацию 383 тысячи жителей региона, ревакцинацию - 32 тысячи.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе
Россия снова сократила вложения в госдолг США
Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт"
МИД РФ призвал обсудить космическую безопасность
Определились все потенциальные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать