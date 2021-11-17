За сутки в России подтверждено 36 626 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 36 626 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,4% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2966

2 Санкт-Петербург 2793

3 Самарская область 1785

4 Московская область 1691

5 Республика Крым 867

6 Нижегородская область 778

7 Воронежская область 747

8 Свердловская область 732

9 Краснодарский край 719

10 Красноярский край 710

11 Пермский край 696

12 Республика Башкортостан 678

13 Ростовская область 645

14 Саратовская область 638

15 Челябинская область 593

16 Омская область 592

17 Иркутская область 582

18 Смоленская область 579

19 Хабаровский край 548

20 Алтайский край 535

21 Ставропольский край 517

22 Ульяновская область 506

23 Брянская область 489

24 Волгоградская область 463

25 Архангельская область 443

26 Ленинградская область 424

27 Приморский край 415

28 Вологодская область 404

29 Липецкая область 402

30 Пензенская область 401

31 Новосибирская область 395

32 Тверская область 393

33 Оренбургская область 391

34 Калининградская область 385

35 Удмуртская Республика 382

36 Кемеровская область 380

37 Республика Коми 369

38 Забайкальский край 369

39 Белгородская область 353

40 Курская область 351

41 Орловская область 345

42 Севастополь 344

43 Тюменская область 342

44 Новгородская область 330

45 Владимирская область 327

46 Республика Карелия 315

47 Ярославская область 287

48 Псковская область 285

49 Республика Саха (Якутия) 284

50 Томская область 275

51 Республика Татарстан 273

52 Мурманская область 269

53 Тульская область 267

54 Астраханская область 265

55 Рязанская область 264

56 Кировская область 264

57 Ханты-Мансийский автономный округ 255

58 Республика Бурятия 237

59 Амурская область 228

60 Ивановская область 226

61 Калужская область 220

62 Курганская область 215

63 Тамбовская область 213

64 Костромская область 200

65 Республика Хакасия 197

66 Республика Дагестан 187

67 Республика Чувашия 173

68 Республика Мордовия 164

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 144

70 Кабардино-Балкарская Республика 131

71 Республика Марий Эл 127

72 Чеченская Республика 112

73 Республика Северная Осетия-Алания 100

74 Республика Адыгея 92

75 Карачаево-Черкесская Республика 90

76 Сахалинская область 88

77 Республика Ингушетия 83

78 Республика Тыва 66

79 Камчатский край 47

80 Еврейская автономная область 45

81 Республика Алтай 39

82 Республика Калмыкия 36

83 Магаданская область 35

84 Чукотский автономный округ 19

85 Ненецкий автономный округ 15 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 182 538 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,11%

2. Москва, Республика Алтай 0,16%

3. Республика Тыва, Камчатский край 0,22% За последние сутки подтверждено 1 247 смертей Москва 96 Санкт-Петербург 84 Краснодарский край 58 Московская область 57 Ставропольский край 44 Нижегородская область 40 Волгоградская область 37 Пермский край 37 Свердловская область 36 Ростовская область 35 Самарская область 31 Республика Башкортостан 30 Челябинская область 30 Воронежская область 29 Саратовская область 29 Красноярский край 29 Иркутская область 29 Алтайский край 25 Пензенская область 21 Республика Крым 20 Рязанская область 19 Республика Чувашия 18 Оренбургская область 18 Удмуртская Республика 17 Тульская область 15 Новосибирская область 15 Липецкая область 13 Республика Коми 13 Ханты-Мансийский автономный округ 13 Белгородская область 12 Брянская область 12 Тверская область 12 Забайкальский край 12 Тамбовская область 11 Тюменская область 11 Омская область 11 Республика Саха (Якутия) 11 Ивановская область 10 Вологодская область 10 Республика Дагестан 10 Кабардино-Балкарская Республика 10 Республика Хакасия 10 Орловская область 9 Калининградская область 9 Костромская область 8 Смоленская область 8 Ленинградская область 8 Мурманская область 8 Республика Бурятия 8 Псковская область 7 Севастополь 7 Республика Татарстан 7 Владимирская область 6 Калужская область 6 Курская область 6 Республика Адыгея 6 Астраханская область 6 Республика Мордовия 6 Ульяновская область 6 Приморский край 6 Ярославская область 5 Хабаровский край 5 Ямало-Ненецкий автономный округ 4 Кемеровская область 4 Республика Ингушетия 3 Чеченская Республика 3 Республика Карелия 2 Кировская область 2 Республика Алтай 2 Сахалинская область 2 Архангельская область 1 Новгородская область 1 Республика Калмыкия 1 Республика Северная Осетия - Алания 1 Курганская область 1 Камчатский край 1 Амурская область 1 Магаданская область 1 За весь период по России умерло 259 084 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 388 человек Москва 7477 Московская область 2808 Санкт-Петербург 2573 Республика Саха (Якутия) 988 Самарская область 978 Республика Крым 866 Брянская область 814 Красноярский край 710 Ульяновская область 697 Республика Башкортостан 677 Пермский край 666 Ростовская область 611 Челябинская область 592 Тверская область 542 Липецкая область 533 Архангельская область 528 Омская область 511 Алтайский край 507 Ставропольский край 503 Свердловская область 497 Саратовская область 495 Нижегородская область 485 Удмуртская Республика 478 Севастополь 435 Калининградская область 407 Ленинградская область 403 Краснодарский край 383 Астраханская область 373 Республика Хакасия 365 Белгородская область 354 Вологодская область 353 Забайкальский край 352 Приморский край 317 Волгоградская область 315 Республика Карелия 302 Кемеровская область 301 Тамбовская область 291 Иркутская область 289 Мурманская область 286 Оренбургская область 285 Тульская область 263 Хабаровский край 262 Псковская область 221 Республика Бурятия 205 Калужская область 203 Смоленская область 193 Республика Татарстан 183 Ханты-Мансийский автономный округ 182 Республика Чувашия 173 Воронежская область 172 Пензенская область 167 Республика Дагестан 158 Республика Коми 157 Ивановская область 156 Тюменская область 141 Курская область 139 Кировская область 136 Орловская область 132 Костромская область 131 Новгородская область 131 Республика Мордовия 120 Чеченская Республика 104 Кабардино-Балкарская Республика 101 Сахалинская область 101 Республика Ингушетия 96 Новосибирская область 93 Ярославская область 89 Рязанская область 84 Республика Адыгея 82 Курганская область 79 Владимирская область 76 Ямало-Ненецкий автономный округ 75 Республика Северная Осетия - Алания 63 Республика Тыва 54 Томская область 51 Карачаево-Черкесская Республика 49 Республика Марий Эл 42 Еврейская автономная область 41 Республика Калмыкия 31 Амурская область 29 Камчатский край 21 Республика Алтай 18 Магаданская область 17 Чукотский автономный округ 14 Ненецкий автономный округ 6 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 882 836. Мурашко: В России выросли темпы вакцинации населения от коронавируса