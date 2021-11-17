За сутки в России подтверждено 36 626 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 36 626 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,4% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2966
- 2 Санкт-Петербург 2793
- 3 Самарская область 1785
- 4 Московская область 1691
- 5 Республика Крым 867
- 6 Нижегородская область 778
- 7 Воронежская область 747
- 8 Свердловская область 732
- 9 Краснодарский край 719
- 10 Красноярский край 710
- 11 Пермский край 696
- 12 Республика Башкортостан 678
- 13 Ростовская область 645
- 14 Саратовская область 638
- 15 Челябинская область 593
- 16 Омская область 592
- 17 Иркутская область 582
- 18 Смоленская область 579
- 19 Хабаровский край 548
- 20 Алтайский край 535
- 21 Ставропольский край 517
- 22 Ульяновская область 506
- 23 Брянская область 489
- 24 Волгоградская область 463
- 25 Архангельская область 443
- 26 Ленинградская область 424
- 27 Приморский край 415
- 28 Вологодская область 404
- 29 Липецкая область 402
- 30 Пензенская область 401
- 31 Новосибирская область 395
- 32 Тверская область 393
- 33 Оренбургская область 391
- 34 Калининградская область 385
- 35 Удмуртская Республика 382
- 36 Кемеровская область 380
- 37 Республика Коми 369
- 38 Забайкальский край 369
- 39 Белгородская область 353
- 40 Курская область 351
- 41 Орловская область 345
- 42 Севастополь 344
- 43 Тюменская область 342
- 44 Новгородская область 330
- 45 Владимирская область 327
- 46 Республика Карелия 315
- 47 Ярославская область 287
- 48 Псковская область 285
- 49 Республика Саха (Якутия) 284
- 50 Томская область 275
- 51 Республика Татарстан 273
- 52 Мурманская область 269
- 53 Тульская область 267
- 54 Астраханская область 265
- 55 Рязанская область 264
- 56 Кировская область 264
- 57 Ханты-Мансийский автономный округ 255
- 58 Республика Бурятия 237
- 59 Амурская область 228
- 60 Ивановская область 226
- 61 Калужская область 220
- 62 Курганская область 215
- 63 Тамбовская область 213
- 64 Костромская область 200
- 65 Республика Хакасия 197
- 66 Республика Дагестан 187
- 67 Республика Чувашия 173
- 68 Республика Мордовия 164
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 144
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 131
- 71 Республика Марий Эл 127
- 72 Чеченская Республика 112
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 100
- 74 Республика Адыгея 92
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 90
- 76 Сахалинская область 88
- 77 Республика Ингушетия 83
- 78 Республика Тыва 66
- 79 Камчатский край 47
- 80 Еврейская автономная область 45
- 81 Республика Алтай 39
- 82 Республика Калмыкия 36
- 83 Магаданская область 35
- 84 Чукотский автономный округ 19
- 85 Ненецкий автономный округ 15
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 182 538 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,11%
- 2. Москва, Республика Алтай 0,16%
- 3. Республика Тыва, Камчатский край 0,22%
За последние сутки подтверждено 1 247 смертей
- Москва 96
- Санкт-Петербург 84
- Краснодарский край 58
- Московская область 57
- Ставропольский край 44
- Нижегородская область 40
- Волгоградская область 37
- Пермский край 37
- Свердловская область 36
- Ростовская область 35
- Самарская область 31
- Республика Башкортостан 30
- Челябинская область 30
- Воронежская область 29
- Саратовская область 29
- Красноярский край 29
- Иркутская область 29
- Алтайский край 25
- Пензенская область 21
- Республика Крым 20
- Рязанская область 19
- Республика Чувашия 18
- Оренбургская область 18
- Удмуртская Республика 17
- Тульская область 15
- Новосибирская область 15
- Липецкая область 13
- Республика Коми 13
- Ханты-Мансийский автономный округ 13
- Белгородская область 12
- Брянская область 12
- Тверская область 12
- Забайкальский край 12
- Тамбовская область 11
- Тюменская область 11
- Омская область 11
- Республика Саха (Якутия) 11
- Ивановская область 10
- Вологодская область 10
- Республика Дагестан 10
- Кабардино-Балкарская Республика 10
- Республика Хакасия 10
- Орловская область 9
- Калининградская область 9
- Костромская область 8
- Смоленская область 8
- Ленинградская область 8
- Мурманская область 8
- Республика Бурятия 8
- Псковская область 7
- Севастополь 7
- Республика Татарстан 7
- Владимирская область 6
- Калужская область 6
- Курская область 6
- Республика Адыгея 6
- Астраханская область 6
- Республика Мордовия 6
- Ульяновская область 6
- Приморский край 6
- Ярославская область 5
- Хабаровский край 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Кемеровская область 4
- Республика Ингушетия 3
- Чеченская Республика 3
- Республика Карелия 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Сахалинская область 2
- Архангельская область 1
- Новгородская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Курганская область 1
- Камчатский край 1
- Амурская область 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 259 084 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 388 человек
- Москва 7477
- Московская область 2808
- Санкт-Петербург 2573
- Республика Саха (Якутия) 988
- Самарская область 978
- Республика Крым 866
- Брянская область 814
- Красноярский край 710
- Ульяновская область 697
- Республика Башкортостан 677
- Пермский край 666
- Ростовская область 611
- Челябинская область 592
- Тверская область 542
- Липецкая область 533
- Архангельская область 528
- Омская область 511
- Алтайский край 507
- Ставропольский край 503
- Свердловская область 497
- Саратовская область 495
- Нижегородская область 485
- Удмуртская Республика 478
- Севастополь 435
- Калининградская область 407
- Ленинградская область 403
- Краснодарский край 383
- Астраханская область 373
- Республика Хакасия 365
- Белгородская область 354
- Вологодская область 353
- Забайкальский край 352
- Приморский край 317
- Волгоградская область 315
- Республика Карелия 302
- Кемеровская область 301
- Тамбовская область 291
- Иркутская область 289
- Мурманская область 286
- Оренбургская область 285
- Тульская область 263
- Хабаровский край 262
- Псковская область 221
- Республика Бурятия 205
- Калужская область 203
- Смоленская область 193
- Республика Татарстан 183
- Ханты-Мансийский автономный округ 182
- Республика Чувашия 173
- Воронежская область 172
- Пензенская область 167
- Республика Дагестан 158
- Республика Коми 157
- Ивановская область 156
- Тюменская область 141
- Курская область 139
- Кировская область 136
- Орловская область 132
- Костромская область 131
- Новгородская область 131
- Республика Мордовия 120
- Чеченская Республика 104
- Кабардино-Балкарская Республика 101
- Сахалинская область 101
- Республика Ингушетия 96
- Новосибирская область 93
- Ярославская область 89
- Рязанская область 84
- Республика Адыгея 82
- Курганская область 79
- Владимирская область 76
- Ямало-Ненецкий автономный округ 75
- Республика Северная Осетия - Алания 63
- Республика Тыва 54
- Томская область 51
- Карачаево-Черкесская Республика 49
- Республика Марий Эл 42
- Еврейская автономная область 41
- Республика Калмыкия 31
- Амурская область 29
- Камчатский край 21
- Республика Алтай 18
- Магаданская область 17
- Чукотский автономный округ 14
- Ненецкий автономный округ 6
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 882 836.