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17.11.2021 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 36 626 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 36 626 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,4% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2966
  • 2 Санкт-Петербург 2793
  • 3 Самарская область 1785
  • 4 Московская область 1691
  • 5 Республика Крым 867
  • 6 Нижегородская область 778
  • 7 Воронежская область 747
  • 8 Свердловская область 732
  • 9 Краснодарский край 719
  • 10 Красноярский край 710
  • 11 Пермский край 696
  • 12 Республика Башкортостан 678
  • 13 Ростовская область 645
  • 14 Саратовская область 638
  • 15 Челябинская область 593
  • 16 Омская область 592
  • 17 Иркутская область 582
  • 18 Смоленская область 579
  • 19 Хабаровский край 548
  • 20 Алтайский край 535
  • 21 Ставропольский край 517
  • 22 Ульяновская область 506
  • 23 Брянская область 489
  • 24 Волгоградская область 463
  • 25 Архангельская область 443
  • 26 Ленинградская область 424
  • 27 Приморский край 415
  • 28 Вологодская область 404
  • 29 Липецкая область 402
  • 30 Пензенская область 401
  • 31 Новосибирская область 395
  • 32 Тверская область 393
  • 33 Оренбургская область 391
  • 34 Калининградская область 385
  • 35 Удмуртская Республика 382
  • 36 Кемеровская область 380
  • 37 Республика Коми 369
  • 38 Забайкальский край 369
  • 39 Белгородская область 353
  • 40 Курская область 351
  • 41 Орловская область 345
  • 42 Севастополь 344
  • 43 Тюменская область 342
  • 44 Новгородская область 330
  • 45 Владимирская область 327
  • 46 Республика Карелия 315
  • 47 Ярославская область 287
  • 48 Псковская область 285
  • 49 Республика Саха (Якутия) 284
  • 50 Томская область 275
  • 51 Республика Татарстан 273
  • 52 Мурманская область 269
  • 53 Тульская область 267
  • 54 Астраханская область 265
  • 55 Рязанская область 264
  • 56 Кировская область 264
  • 57 Ханты-Мансийский автономный округ 255
  • 58 Республика Бурятия 237
  • 59 Амурская область 228
  • 60 Ивановская область 226
  • 61 Калужская область 220
  • 62 Курганская область 215
  • 63 Тамбовская область 213
  • 64 Костромская область 200
  • 65 Республика Хакасия 197
  • 66 Республика Дагестан 187
  • 67 Республика Чувашия 173
  • 68 Республика Мордовия 164
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 144
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 131
  • 71 Республика Марий Эл 127
  • 72 Чеченская Республика 112
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 100
  • 74 Республика Адыгея 92
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 90
  • 76 Сахалинская область 88
  • 77 Республика Ингушетия 83
  • 78 Республика Тыва 66
  • 79 Камчатский край 47
  • 80 Еврейская автономная область 45
  • 81 Республика Алтай 39
  • 82 Республика Калмыкия 36
  • 83 Магаданская область 35
  • 84 Чукотский автономный округ 19
  • 85 Ненецкий автономный округ 15

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 182 538 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,11%
  • 2. Москва, Республика Алтай 0,16%
  • 3. Республика Тыва, Камчатский край 0,22%
За последние сутки подтверждено 1 247 смертей
  1. Москва 96
  2. Санкт-Петербург 84
  3. Краснодарский край 58
  4. Московская область 57
  5. Ставропольский край 44
  6. Нижегородская область 40
  7. Волгоградская область 37
  8. Пермский край 37
  9. Свердловская область 36
  10. Ростовская область 35
  11. Самарская область 31
  12. Республика Башкортостан 30
  13. Челябинская область 30
  14. Воронежская область 29
  15. Саратовская область 29
  16. Красноярский край 29
  17. Иркутская область 29
  18. Алтайский край 25
  19. Пензенская область 21
  20. Республика Крым 20
  21. Рязанская область 19
  22. Республика Чувашия 18
  23. Оренбургская область 18
  24. Удмуртская Республика 17
  25. Тульская область 15
  26. Новосибирская область 15
  27. Липецкая область 13
  28. Республика Коми 13
  29. Ханты-Мансийский автономный округ 13
  30. Белгородская область 12
  31. Брянская область 12
  32. Тверская область 12
  33. Забайкальский край 12
  34. Тамбовская область 11
  35. Тюменская область 11
  36. Омская область 11
  37. Республика Саха (Якутия) 11
  38. Ивановская область 10
  39. Вологодская область 10
  40. Республика Дагестан 10
  41. Кабардино-Балкарская Республика 10
  42. Республика Хакасия 10
  43. Орловская область 9
  44. Калининградская область 9
  45. Костромская область 8
  46. Смоленская область 8
  47. Ленинградская область 8
  48. Мурманская область 8
  49. Республика Бурятия 8
  50. Псковская область 7
  51. Севастополь 7
  52. Республика Татарстан 7
  53. Владимирская область 6
  54. Калужская область 6
  55. Курская область 6
  56. Республика Адыгея 6
  57. Астраханская область 6
  58. Республика Мордовия 6
  59. Ульяновская область 6
  60. Приморский край 6
  61. Ярославская область 5
  62. Хабаровский край 5
  63. Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  64. Кемеровская область 4
  65. Республика Ингушетия 3
  66. Чеченская Республика 3
  67. Республика Карелия 2
  68. Кировская область 2
  69. Республика Алтай 2
  70. Сахалинская область 2
  71. Архангельская область 1
  72. Новгородская область 1
  73. Республика Калмыкия 1
  74. Республика Северная Осетия - Алания 1
  75. Курганская область 1
  76. Камчатский край 1
  77. Амурская область 1
  78. Магаданская область 1

За весь период по России умерло 259 084 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 388 человек
  1. Москва 7477
  2. Московская область 2808
  3. Санкт-Петербург 2573
  4. Республика Саха (Якутия) 988
  5. Самарская область 978
  6. Республика Крым 866
  7. Брянская область 814
  8. Красноярский край 710
  9. Ульяновская область 697
  10. Республика Башкортостан 677
  11. Пермский край 666
  12. Ростовская область 611
  13. Челябинская область 592
  14. Тверская область 542
  15. Липецкая область 533
  16. Архангельская область 528
  17. Омская область 511
  18. Алтайский край 507
  19. Ставропольский край 503
  20. Свердловская область 497
  21. Саратовская область 495
  22. Нижегородская область 485
  23. Удмуртская Республика 478
  24. Севастополь 435
  25. Калининградская область 407
  26. Ленинградская область 403
  27. Краснодарский край 383
  28. Астраханская область 373
  29. Республика Хакасия 365
  30. Белгородская область 354
  31. Вологодская область 353
  32. Забайкальский край 352
  33. Приморский край 317
  34. Волгоградская область 315
  35. Республика Карелия 302
  36. Кемеровская область 301
  37. Тамбовская область 291
  38. Иркутская область 289
  39. Мурманская область 286
  40. Оренбургская область 285
  41. Тульская область 263
  42. Хабаровский край 262
  43. Псковская область 221
  44. Республика Бурятия 205
  45. Калужская область 203
  46. Смоленская область 193
  47. Республика Татарстан 183
  48. Ханты-Мансийский автономный округ 182
  49. Республика Чувашия 173
  50. Воронежская область 172
  51. Пензенская область 167
  52. Республика Дагестан 158
  53. Республика Коми 157
  54. Ивановская область 156
  55. Тюменская область 141
  56. Курская область 139
  57. Кировская область 136
  58. Орловская область 132
  59. Костромская область 131
  60. Новгородская область 131
  61. Республика Мордовия 120
  62. Чеченская Республика 104
  63. Кабардино-Балкарская Республика 101
  64. Сахалинская область 101
  65. Республика Ингушетия 96
  66. Новосибирская область 93
  67. Ярославская область 89
  68. Рязанская область 84
  69. Республика Адыгея 82
  70. Курганская область 79
  71. Владимирская область 76
  72. Ямало-Ненецкий автономный округ 75
  73. Республика Северная Осетия - Алания 63
  74. Республика Тыва 54
  75. Томская область 51
  76. Карачаево-Черкесская Республика 49
  77. Республика Марий Эл 42
  78. Еврейская автономная область 41
  79. Республика Калмыкия 31
  80. Амурская область 29
  81. Камчатский край 21
  82. Республика Алтай 18
  83. Магаданская область 17
  84. Чукотский автономный округ 14
  85. Ненецкий автономный округ 6

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 882 836.

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