Боязнь вакцинироваться приводит людей на больничную койку

Башкирия признана одним из регионов России, где приняты самые жесткие меры в отношении ситуации с коронавирусной инфекцией. Фактически еженедельно вводятся новые ограничения для непривитых граждан: теперь без сертификата о вакцинации нельзя посещать даже продуктовые гипермаркеты, для пожилых открыли прививочные пункты, куда их привозят волонтеры, сокращено время работы предприятий общепита и сферы услуг и многое другое. Кажется, что благодаря всем этим решениям ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Однако тема COVID-19 по-прежнему возглавляет пятерку самых популярных обращений граждан в органы власти, оставляя позади остальные вопросы - дорог, благоустройства и ЖКХ. Чтобы окончательно развеять мифы о прививке от коронавируса и о самой болезни, мы поговорили с врачом-инфекционистом, заведующей отделением N7 республиканской клинической инфекционной больницы Алией Акбаровой.

Бытует миф, что лучше переболеть коронавирусом, чем привиться. Как вы это прокомментируете?

Алия Акбарова: Надо сказать, опасный миф. Совсем недавно в СМИ активно обсуждали реальный случай, когда 42-летняя женщина специально пошла в гости к своей болеющей коронавирусом подруге с двумя детьми и мужем, чтобы заразиться и переболеть в легкой форме. В итоге муж и старший ребенок, действительно, относительно легко отделались, младшая девочка оказалась в реанимации, а сама женщина умерла.

Когда я узнала об этом случае, не могла поверить, ведь человек разумный не может так рассуждать! Если есть возможность защититься от инфекции, нужно воспользоваться этим шансом. Никто не может предсказать и спрогнозировать течение болезни. И даже если она начнется с легкого недомогания, есть вероятность, что перерастет в пневмонию и вызовет другие опасные осложнения.

Многие говорят о том, что прививка не спасает от заражения, и этим оправдывают свое нежелание вакцинироваться...

Алия Акбарова: Исследования уже доказали: привитый человек может заразиться, но переболеет значительно легче, чем невакцинированный. Такие пациенты чаще всего лечатся амбулаторно, а риск развития осложнений существенно ниже.

Дело в том, что у вакцинированных иммунная система "подготовлена" ко встрече с вирусом.

Почему же тогда одни привитые заболевают, а другие нет?

Алия Акбарова: Дело не в вакцине, а в нас самих: одинаковых людей не существует. У кого-то после прививки возникает выраженная иммунная реакция, вырабатывается большое количество антител, и потому они длительное время могут избегать заражения.

В наших российских вакцинах вирус инактивирован и не способен вызвать болезнь. Не стоит бояться реакции организма, это нормальный иммунный ответ. Такой же возникает при вакцинации от дифтерии: температура, слабость и так далее. Это все быстро проходит.

Но есть и другая категория людей, у которых такая реакция проявляется в меньшей степени. Это особенность иммунитета. Однако, как я уже говорила, привитые чаще всего переносят инфекцию достаточно легко.

Сейчас говорят, что количество антител не имеет большого значения, а перед ревакцинацией их и вовсе не надо проверять... Это миф или правда?

Алия Акбарова: Многие врачи-инфекционисты рекомендуют через полгода после вакцинации или перенесенного заболевания не тратить деньги на проверку антител, а сразу сделать прививку. Это объясняют тем, что инъекция усилит уже имеющийся иммунитет. Лично я после заболевания вакцинировалась без проверки количества антител.

Но для самоуспокоения можно сдать анализы, а затем проконсультироваться со своим врачом по времени прохождения вакцинации или ревакцинации.

В соцсетях распространяются ролики, что, прививка от коронавируса приводит к бесплодию...

Алия Акбарова: Нам с рождения делают различные прививки. Принцип их действия примерно одинаков: вакцины изготавливают из убитых или ослабленных возбудителей, неспособных вызвать заболевание, но обеспечивающих появление иммунитета к определенной инфекции. Но почему-то именно про вакцину от ковида придумывают больше всего мифов, в том числе и про бесплодие.

В людях просто говорит страх.

Сейчас многие советуют лечиться дома, так как, якобы, попасть в ковид-госпиталь означает гарантированно отправиться на тот свет. Мол, врачи и медсестры к пациентам даже не подходят, нужных лекарств нет и так далее.

Алия Акбарова: Это даже не миф, а откровенная ложь. Врачи переживают за своих пациентов и стараются вытащить их. Мы постоянно общаемся с коллегами из больниц других муниципалитетов республики, проводим телемедицинские консультации, чтобы определить правильную тактику лечения больного. Бывает, вылетаем на подмогу в районы, благо, имеется санавиация.. Борьба идет за каждую жизнь. Врачи круглые сутки думают о пациентах. Идешь на работу и мечтаешь: вот бы сегодня этому ребенку стало лучше, представляешь, как позвонишь и обрадуешь его маму. Только, к сожалению, не всегда это сбывается. И одна их причин летальных исходов в том, что предпочитая лечиться дома, люди слишком поздно обращаются к врачам. Вот такой убийственный в прямом смысле этого слова миф.

Ключевой вопрос

Алия Мингазитовна, медицинская статистика утверждает, что коронавирус взялся и за детей. Много ли таких пациентов в больнице? И как оградить ребят от заражения?

Алия Акбарова: Ситуация, действительно, достаточно сложная. В наше детское ковид-отделение (таких в республике пять) ежедневно поступает по 20-30 ребят со всей республики. Нередко кладут сразу всю семью: мам и пап с малышами.

У детей наблюдается кашель, насморк, температура, тошнота, жидкий стул, что усугубляет общее состояние ребенка. Бывает, поступают в очень тяжелом состоянии с низкой сатурацией и с кислородной поддержкой. Таких подключаем к аппарату искусственной вентиляции легких. К счастью, летальных случаев не было.

Тяжелее всего переносят коронавирус дети, страдающие сахарным диабетом, ДЦП, бронхиальной астмой или иммунодефицитом. Также в группе риска - подростки от 11 до 15 лет с гормональными и метаболическими нарушениями, ожирением. Некоторые из них проходят через реанимацию.

Но отсутствие хронического заболевания - не показатель, что ребенок легче перенесет инфекцию. Ведь после коронавируса возникает масса осложнений. Поэтому очень важно при стойкой высокой температуре, рвоте и других признаках интоксикации сразу же обращаться к врачам: чем раньше начнется лечение, тем меньше вероятность осложнений.

Конечно, ограждать детей полностью от внешнего мира, чтобы они не заразились, не нужно. Просто следует объяснить, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, носить маску. И самим подавать пример. И, естественно, родителям следует обязательно сделать прививку. Это как в самолете при разгерметизации салона: сначала позаботьтесь о себе, чтобы потом помочь своему ребенку.

Кстати

Большинство детей выздоравливают от новой коронавирусной инфекции без явных последствий. Но остается вероятность, что через несколько недель у них разовьется синдром мультисистемного воспаления. Это заболевание поражает сразу несколько органов (печень, почки и другие) и может привести к их отказу. Среди симптомов - высокая температура, пониженное давление, одышка, рвота, диарея, иногда сыпь. Самое главное - своевременно обратиться к врачу, который направит на сдачу анализов и при необходимости на госпитализацию.

Цифра

150 пунктов вакцинации, включая мобильные, работают в Башкирии.