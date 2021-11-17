Дмитрий Азаров обсудил проекты развития региона с лидерами студенчества

В преддверии Международного Дня студентов губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу со студентами вузов и ссузов. На ней собралось более 600 лидеров, имеющих достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной деятельности.

Общение проходило в режиме видео-конференц-связи, что позволило расширить границы за пределы губернии. К встрече подключились и молодые жители региона, обучающиеся в московских вузах.

- Я рад тому, что к нашей встрече присоединилось большое количество талантливых, небезразличных, креативных молодых людей. Уверен, вы предложите свои идеи, которые мы сможем приземлить на самарской земле, идеи, которые будут способствовать развитию региона, будут работать во имя и во благо жителей Самарской области. Я готов к отрытому диалогу, готов услышать, как продвигаются ваши проекты, каких результатов вы достигли, с какими сложностями столкнулись, где нужна помощь, - обратился к участникам встречи Дмитрий Азаров.

Он отметил, что студенческий потенциал Самарской области колоссален. В регионе 92 профессиональные образовательные организации и организации высшего образования, более 175 тысяч студентов.

Система образования в Самарской области направлена на создание максимальных условий для развития молодежи. Уже с первых курсов студенты имеют возможность заниматься научными разработками, перед ними открыты возможности в науке, творчестве, реализации организаторских и управленческих навыков.

Именно такие проектные идеи и презентовали главе региона победители различных конкурсов. Так, студентка 6 курса Самарского государственного медицинского университета Милена Климанова представила свою разработку в области искусственного интеллекта в медицине - комплексный информационно-аналитический проект взаимодействия врача и пациента для дистанционного контроля лечения "TakePill Chat-bot". Приложение позволит повысить эффективность работы с пациентами, которые в течение длительного времени находятся на лечении, в том числе хронических пациентов.

В отличие от телемедицинских технологий задача данной системы - не определять диагнозы, а помогать медикам автоматизировать процесс, исключив необходимость ежедневного ручного обзвона пациентов.

Работа студентки уже получила высокую оценку экспертной комиссии грантового конкурса проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе и принесла победу автору в направлении "Наука и инновации".

Девушка работает в областном противотуберкулезном диспансере имени Н.В. Постникова, где приложение активно используется, и уже есть положительные отклики врачей и пациентов. В ближайших планах Милены разработка подобного приложения для беременных, больных ВИЧ, а также COVID-19.

Милена Климанова поблагодарила губернатора за поддержку:

- В прошлом году благодаря вашей поддержке удалось выстроить взаимодействие с министерством здравоохранения на базе нашего противотуберкулезного диспансера. В этом году я бы хотела вновь попросить вашего содействия во внедрении программы в большее количество медицинских учреждений. В перспективе мы планируем создание универсальной платформы для любого заболевания. Очень перспективной является работа с пациентами с COVID-19, с лицами, перенесшими коронавирусную инфекцию, - сообщила Милена Климанова.

Дмитрий Азаров отметил, что проект крайне важный - сегодня все, что касается здоровья земляков, заслуживает отдельного внимания - и выразил готовность поддерживать его и дальше.

- На мой взгляд, тот результат, которого вы уже добились, говорит о том, что проект эффективен и может быть масштабирован. Важно не останавливаться на достигнутом, - поддержал идею губернатор и обратил внимание, что программа может быть востребована для пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом. Но в сегодняшних реалиях начать следует с помощи больным COVID-19, чтобы снизить огромную нагрузку, которая ложится на медработников.

- Такая технологическая поддержка позволит сэкономить время медработников, которое они смогут посвятить лечению пациентов, - подчеркнул глава региона и предложил рассмотреть проект на одном из совещаний штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

После представления проектов Дмитрий Азаров попросил каждого выступающего поделиться мнениями о том, насколько эффективно сегодня выстроена борьба с пандемией.

- Мы столкнулись с этим колоссальным вызовом, который привел к цепочке кризисных явлений мировой экономики, а Самарская область - часть мировой экономики. Конечно, мы вместе со всем миром, страной учимся этой борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Возможно у вас есть и свои идеи. Я обещаю вам, мы и эти ваши предложения возьмем в проработку, - заверил глава региона.

Также губернатор обсудил со студентами актуальные для будущих специалистов вопросы. В частности, студент Самарского энергетического колледжа Максим Калинин поблагодарил Дмитрия Азарова за возрождение школы студенческого актива "Кузница кадров" и предложил проводить ее ежегодно.

Напомним, что в сентябре текущего года "Кузница кадров" вновь начала свою работу после долгого перерыва. Это стало возможным благодаря поддержке главы региона.

В ходе обсуждения Максим Калинин представил идеи по развитию и объединению студенческих самоуправлений учреждений среднего профессионального образования, созданию канала для обмена опытом и повышению рейтинга обучения в учреждениях СПО.

- Считаю, что этот проект должен быть продолжен. Те отзывы о "Кузнице кадров", которые я слышал, натолкнули меня на мысль, что нужно проводить его ежегодно. Я верю, что проект будет успешным, он совпадает с моим видением того, как студенческое самоуправление может у нас развиваться, - выразил свое мнение Дмитрий Азаров.

Он также напомнил, что сегодня региональное Правительство оказывает поддержку молодым кадрам: так, из областного бюджета осуществляются доплаты молодым специалистам по востребованным специалистам. Регион заинтересован в том, чтобы, студенты, получив знания, возвращались на родную землю, где могли бы их применить.

Справка "РГ"

В Самарской области проводятся различные молодежные форумы, встречи, фестивали, среди которых "iВолга", конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", новый проект развития талантов "ТаВолга" - это целая региональная экосистема по развитию компетенций, помощи в трудоустройстве, освоению новых процессов и подходов и в управлении, и в организации работы. Большой популярностью пользуются конкурс "Студент года", фестиваль "Студенческая весна", который в 30-ый, юбилейный, раз пройдет на своей исторической родине - в Самаре.