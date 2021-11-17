Нижегородские преподаватели развеяли популярные мифы о психологии

Преподаватели кафедры практической психологии Мининского университета (Нижегородский государственный педагогический университет - НГПУ) провели онлайн-урок на тему "Психология как наука. Мифы о психологах и психологии" для учеников психолого-педагогических классов Нижегородской области. Им объяснили, что психиатр и психотерапевт - это разные профессии, что наш мозг вопреки устоявшемуся мнению использует гораздо больше десяти процентов своего потенциала, что психолог не манипулирует людьми и что вычислить врунишку по языку жестов практически невозможно.

Развенчали мифы

Старшеклассникам также подробно рассказали о таком мифе, как "леворукие - исключительно творческие люди". Оказывается, опубликованные на сегодня исследования не позволяют с уверенностью сказать, что левши в чем-то явно превосходят правшей.

- Леворукость вовсе не означает доминантность правого полушария головного мозга, многие психические функции у левшей могут контролироваться ведущим левым полушарием,- пояснила корреспонденту "РГ" доцент НГПУ Наталья Куимова. - Среди выдающихся личностей в науке и искусстве действительно большое количество леворуких, но их количество тем не менее не превосходит ту же категорию среди правшей. Так что никаких достоверных данных и доказанных исследований об интеллектуальном и творческом превосходстве между праворукими и леворукими людьми на сегодня нет. При этом мы утверждаем, что "нагружать" нужно оба полушария головного мозга, тогда его развитие будет более качественным и в математике, и в художественных дисциплинах.

Попробуйте размять пальцы

Для развития обоих полушарий необходимо тренировать познавательные психические процессы, поскольку каждое из полушарий отвечает за специфику мышления, восприятия и так далее. Необходимо изучить и учитывать индивидуальные особенности психики человека, чтобы понять, какие на данный момент ему нужны упражнения.

Ну а в качестве вспомогательных нагрузок можно выбрать простые - начать, например, с двигательных функций. Первое упражнение - "ухо-нос": пальцами правой руки возьмитесь за кончик носа, а левой - за правое ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши и теперь возьмитесь левой рукой за нос, правой - за левое ухо.

И второе: пальцы (поднятые вверх указательный и средний) на правой руке показывают знак "мир", на левой - "ок" (большой и указательный сомкнуты в колечко). Ваша задача - синхронно менять положение пальцев.

Преимущество в спорте неоспоримо

Что же касается левшей, то, по разным данным, их от 5 до 15 процентов жителей планеты. Считается что те, у кого ведущее полушарие правое (то есть леворукие) - это художники, а левополушарные - это математики и физики. Но это неверно, поскольку во всех сферах задействуются оба полушария - и творческое, и аналитическое. Подчас художники даже более аналитичны, чем физики. Вместе с тем у левшей психологи отмечают в целом более высокий уровень эмоциональности.

Единственное ощутимое преимущество левшей проявляется в спорте, поскольку к леворукому противнику труднее подстроиться.

Впрочем, из-за необходимости адаптации к неудобному праворукому миру креативность у левшей действительно может быть на высоком уровне. Но это результат постоянных тренировок мозга, а не врожденная особенность.

Кстати, левшей переучивать на правшей нельзя. Можно научить ребенка писать правой рукой, но нельзя изменить асимметрию мозга. Ребенок будет быстрее уставать, легче раздражаться и вообще понесет большие энергетические и эмоциональные затраты.

Одной левой

К числу бесспорно талантливых левшей относится кировская художница-акварелистка Татьяна Фролова. Сейчас выставка ее картин "Настоящее" открыта в Кировской областной библиотеке для детей и юношества имени Грина.

- Сегодня мы гуляем по просторам сети чаще, чем выходим на природу, теплые встречи и живой разговор заменили на онлайн-общение. Виртуальная реальность вытесняет настоящую жизнь. Этой выставкой художник напоминает о настоящем: осязаемых ценностях, эстетике неурбанизированного мира, глубине переживаний людей, - объяснила название выставки ее куратор библиотекарь Лилия Арасланова.

Татьяна Фролова черпает вдохновение в путешествиях по России и по родной Вятке. Фото: Ольга Демина

В картинах (на выставке их представлено 56, все выполнены в акварельной технике) - воспоминания о детстве, пленэрные и студийные работы с изображением природных мест силы, психологические портреты людей. Люди на картинах разные по настроению и восприятию окружающего мира, но в каждом портрете видны искренние и живые эмоции, глубокие чувства, которые нельзя передать виртуально.

Леворукость или наследственность - залог успеха Татьяны? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Ее семья абсолютно творческая по женской линии. Сестра Надежда - также известный вятский художник, 85-летняя бабушка вяжет из ниток птиц, которых раскупают в сувенирных лавках и галереях. Мама Татьяны тоже левша. Именно она собственным примером привила дочерям любовь к живописи.

Кстати

Психолого-педагогические классы на базе школ создаются в рамках поручения министра просвещения РФ Сергея Кравцова. К 2024 году в России планируется открыть пять тысяч таких классов, из которых 85 - в Нижегородской области. Региональный координатор федерального проекта - Мининский университет - заключил 29 соглашений со школами Нижегородской области о создании таких классов. По словам и.о. ректора НГПУ Виктора Сдобнякова, проект поможет талантливым школьникам выбрать профессию педагога через раннюю профориентацию.