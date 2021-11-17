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17.11.2021 09:23
Рубрика: Общество

Нижегородские школьники взяли золото на фестивале VRAR-fest

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 261(8612)
Команда FullStack технопарка "Кванториум. Нижний Новгород" стала победителем Всероссийского фестиваля виртуальной и дополненной реальности VRAR-fest, прошедшем в детском центре "Смена" (Анапа).
Даже в Анапе, на черноморском берегу, команда FullStack не переставала работать. Фото: Из архива Степана Приписнова Даже в Анапе, на черноморском берегу, команда FullStack не переставала работать. Фото: Из архива Степана Приписнова
Даже в Анапе, на черноморском берегу, команда FullStack не переставала работать. Фото: Из архива Степана Приписнова

Ребятам - Арсению Бейлину, Егору Фролову, Степану Приписнову, Никите Березину, Константину Федько, Степану Муравьеву и Ивану Петухову - удалось создать такую игру, которая впечатлила всех судей. В итоге они взяли золото, обойдя 35 команд из разных регионов России.

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Отборочные этапы проходили восемь месяцев. В финальном задании нижегородцы разработали и презентовали проект Fixit. Причем на его создание у них ушло всего шесть дней. Наставниками команды выступили кванторианцы Александр Щелоков и Дмитрий Евдокимов.

- Наша игра для изучения компьютера детьми, написанная на языке C# ("си шарп"), создана в развлекательной форме, - рассказал "РГ" ведущий разработчик FullStack Степан Приписнов. - Игрок становится Фиксиком (то есть тем, кто чинит). Преодолевая каверзы паучка, он чинит компьютер с помощью шуруповерта. Написали аж десять тысяч строк кода игры.

По словам Степана, проект реализован на игровом движке Unity, все модели создавались в программах blender и 3d.s MAX, там же был разработан синематик игры (сюжетная вставка в процессе игры). Для паука прописан специальный искусственный интеллект. Паучок старается избегать контакта с игроком и ломает самые дальние от игрока комплектующие. Натыкаясь на игрока, он старается прилепить его паутиной и убежать. Игра понравилась и детям, и взрослым.

Между тем

Сейчас ребята работают над продолжением игры и ее расширением и параллельно ищут спонсора для этого проекта.

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