Новый культурный центр в самарском селе построен на средства нацпроекта

Новый культурно-досуговый центр (КДЦ) откроют в самарском селе Тимашево. Весь район ждет этого. Возводят здание на святом историческом месте. Здесь, только представьте, 100 лет назад был дворец искусств!

Еще до революции его построил для культурного досуга своих рабочих сахарный магнат. Для местных артистов, которые последние годы ютились в школе, было важно возродить новую сцену на старом месте, "где отдыхает душа".

Долгожданная стройка благодаря нацпроекту "Культура" стартовала летом, а сейчас уже идут работы по устройству кровли. Проект очень современный и многофункциональный. Здесь будет актовый зал на 150 кресел с возможностью трансформации. Есть зона досуга, пространство для занятий спортом, хореографический зал, вокальные студии.

Нашлось место для библиотечно-информационного центра, детской игровой комнаты. Фойе можно трансформировать в выставочное пространство или зону для торжеств. И все это будет доступно и артистам, и зрителям с ограниченными возможностями. Обещали новое оборудование с музыкальными инструментами.

"Шахматный клуб хотим возродить. Тренажерный зал создадим, театральную студию", - поделилась директор КДЦ Марина Савич. Около центра будут танцплощадка, цветники. А сам проект станет модельным для тиражирования в других поселениях.

В селе Тимашево клуб построил более 100 лет назад сахарный магнат

В этом году ремонт и модернизация домов культуры (ДК) проходят в десяти муниципальных районах Волгоградской области. На обновление выделяют по 20 миллионов рублей. Четыре ДК уже готовы. Например, в Новониколаевске в здании 1958 года постройки отремонтировали фасад, заменили отопление, установили кондиционеры. В зрительном зале поставили новые кресла, переделали сцену, закупили звуковое и световое оборудование, проекционную технику.

"Эти старые здания огромные, поэтому средств на них иногда недостаточно. Но районные власти свои деньги тоже вкладывают, - рассказала зампредседателя комитета культуры области Елена Евдокимова. - И люди приходят в новые клубы. Это большой праздник для них".