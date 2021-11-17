Новый культурный центр в самарском селе построен на средства нацпроекта

Еще до революции его построил для культурного досуга своих рабочих сахарный магнат. Для местных артистов, которые последние годы ютились в школе, было важно возродить новую сцену на старом месте, "где отдыхает душа".
Долгожданная стройка благодаря нацпроекту "Культура" стартовала летом, а сейчас уже идут работы по устройству кровли. Проект очень современный и многофункциональный. Здесь будет актовый зал на 150 кресел с возможностью трансформации. Есть зона досуга, пространство для занятий спортом, хореографический зал, вокальные студии.
Нашлось место для библиотечно-информационного центра, детской игровой комнаты. Фойе можно трансформировать в выставочное пространство или зону для торжеств. И все это будет доступно и артистам, и зрителям с ограниченными возможностями. Обещали новое оборудование с музыкальными инструментами.
"Шахматный клуб хотим возродить. Тренажерный зал создадим, театральную студию", - поделилась директор КДЦ Марина Савич. Около центра будут танцплощадка, цветники. А сам проект станет модельным для тиражирования в других поселениях.
В этом году ремонт и модернизация домов культуры (ДК) проходят в десяти муниципальных районах Волгоградской области. На обновление выделяют по 20 миллионов рублей. Четыре ДК уже готовы. Например, в Новониколаевске в здании 1958 года постройки отремонтировали фасад, заменили отопление, установили кондиционеры. В зрительном зале поставили новые кресла, переделали сцену, закупили звуковое и световое оборудование, проекционную технику.
"Эти старые здания огромные, поэтому средств на них иногда недостаточно. Но районные власти свои деньги тоже вкладывают, - рассказала зампредседателя комитета культуры области Елена Евдокимова. - И люди приходят в новые клубы. Это большой праздник для них".