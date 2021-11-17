Обязательную вакцинацию ввели для пензенцев старше 60 лет

Жители Пензенской области в возрасте старше 60 лет обязаны пойти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это касается как работающих, так и не работающих граждан. Первый компонент прививки они должны получить до 15 декабря, а второй - до 15 января следующего года. Такие изменения внес главный санитарный врач Пензенской области Михаил Перекусихин.

Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, с ноября среди заболевших почти четверть составляют люди старше 60 лет. Показатель заболеваемости среди них в полтора раза выше, чем в среднем по другим возрастным группам. Ежесуточное количество регистрируемых случаев COVID-19 превысило 400 человек. Минздраву Пензенской области поручили принять дополнительные меры по подготовке медицинского персонала для организации и проведения иммунизации против коронавирусной инфекции.

В регион после длительного отсутствия поступила однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт". Лицам старше 60 лет применение этого препарата разрешено только для повторной вакцинации или ранее переболевшим.

- Лицам старше 60 лет, не привитым ранее против COVID-19 и не болевшим новой коронавирусной инфекцией, для формирования иммунитета не рекомендовано применение препарата "Спутник Лайт" в связи со снижением функции иммунной системы. Для иммунизации данной категории населения рекомендуется использовать имеющиеся двухкомпонентные препараты "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", - пояснили в минздраве Пензенской области.

По уровню вакцинации Пензенская область входит в число лидеров среди регионов России. На середину ноября первый компонент получили более 672 тысяч жителей, завершили вакцинацию полностью 521 тысяча человек.