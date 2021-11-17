Удмуртская свадьба войдет в видеоэнциклопедию этнокультур России

В Удмуртии сняли фильм о традиционной культуре коренного народа республики. Документальная лента расскажет зрителю о происхождении удмуртов, их истории, культуре и быте.

Фильм снимался на нескольких площадках, в том числе в архитектурно-этнографическом комплексе Лудорвай. Этот музей под открытым небом занимает 59 гектаров земли, и экспозиции, посвященные коренным народам республики, расположены здесь прямо в традиционных постройках. Например, в столетней деревянной ветряной мельнице, которая, кстати, работает до сих пор, и старинных усадьбах, перевезенных на территорию Лудорвая из разных уголков региона. В них мебель, домашняя утварь и одежда, предметы ткачества и народных промыслов. "Все то, что хранит в себе традиции и душу удмуртского народа", - считают в музее.

Зрители фильма станут гостями настоящей удмуртской свадьбы - к этой церемонии у коренного народа республики особенное отношение.

- Потому и обряд особенный - целая череда ритуалов, между которыми есть перерывы, и они бывают достаточно долгими, чтобы семьи, молодые и гости успевали готовиться, - рассказывают этнографы.

Так что удмуртская свадьба - это не пара дней, а пара месяцев. Конечно, полная версия обряда не запланирована к показу, но одна из самых красивых церемоний вошла в фильм: в Лудорвае повторили южноудмуртский обряд одевания невесты, который занимает несколько часов. Ведь свадебное платье - сложный многослойный костюм, в котором у каждой детали или узора свое предназначение и смысл.

Фильм, снятый в Удмуртии, - часть проекта "Аудиовизуальная энциклопедия этнокультур России". Это цикл документальных фильмов о народах, проживающих на территории страны. В каждом будет собрана информация о языках, традициях, религии, обрядах, национальной кухне и, конечно, современной жизни представителей разных этнокультур. И первые страницы энциклопедии уже заполнены.

Идея проекта принадлежит, как ни странно, французу - журналисту и ведущему российского телевидения Пьеру Кристиану Броше. О своем желании нарисовать национальную видеокарту нашей страны он заявил в 2017 году в Сочи на Фестивале молодежи. Броше пояснял, что предлагает создать визуальную энциклопедию народов не для того, чтобы смотреть и вспоминать, что такие народы были, а чтобы сохранить их, показав молодежи "другие пути и людей, который живут по-другому".

Проект тогда одобрил глава государства. Сегодня энциклопедия получила поддержку Федерального агентства по делам национальностей. И в ближайшее время должны появиться как минимум шесть видеоматериалов о татарах, башкирах, марийцах, чувашах, удмуртах и хантах.

Кстати

В Удмуртии этой осенью напечатали первую книгу о бесермянах "Вортча мадьес" ("Ворцинские сказы") на их родном языке. Авторы - народный писатель республики Вячеслав Ар-Серги и один из лидеров бесермянского общественно-культурного движения Рафаил Дюкин. "Ворцинские сказы" - это истории простых жителей небольшой деревни Ворца Ярского района. "Рассказы наполнены светлой грустью о скоротечности времени и радостью пребывания в деревенской среде, где есть и веселая улыбка, и тяжелый вздох бесермянский. Теперь бесермяне имеют прекрасную возможность чтения на родном языке", - пояснили авторы. Пока издано 500 экземпляров книги.

В Удмуртии бесермяне (перепись 2010 года насчитала 2201 представителя этого финно-угорского народа) проживают на территории Балезинского, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов.