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17.11.2021 19:56
Рубрика: Происшествия

В Уфе мужчина спас провалившуюся под лед девочку

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

41-летний Денис Наумчик, рискуя собственной жизнью, спас семилетнюю девочку, провалившуюся под лед на Солдатском озере в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

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По данным ведомства, это произошло 17 ноября. Денис гулял в парке имени Якутова с семьей и заметил, что в озере, в 20-ти метрах от берега барахтается ребенок. Мужчина бросился на помощь.

- Я подумал: если ребенок уйдет под воду, то его трудно будет найти. Сначала побежал по льду, потом полз, но все равно провалился. Озеро оказалось глубоким, пришлось плыть до девочки, а затем тащить ее за собой к берегу, - рассказал Денис Наумчик.

Выяснилось, что она гуляла в парке одна. Так как родителей рядом не было, Денис с супругой забрали ребенка к себе домой и вызвали скорую.

- Руководством главного управления МЧС России по Башкирии будет рассмотрен вопрос о награждении мужчины, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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