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17.11.2021 04:18
Рубрика: Общество

Интерпол нашел в Англии пропавшую 30 лет назад жительницу Иркутска

Текст: Дмитрий Машуков

Сотрудники Интерпола обнаружили в графстве Камбрия уроженку Приангарья, которую на протяжении трех десятилетий разыскивала ее мама. Об этом рассказали в управлении МВД по Иркутской области.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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За помощью в поисках дочери жительница Иркутска обратилась в полицию весной 2016 года, когда прошло уже около 25 лет после семейной ссоры, которая стала причиной ухода 20-летней сибирячки из родительского дома. С того дня 1992-го мать не получала о ней известий. Только четверть века спустя иркутянка инициировала розыск, уповая на сотрудников правоохранительных органов.

Работники Национального центрального бюро Интерпола МВД России направили сотни запросов в разные страны. Сибирячку искали на пяти континентах. На днях, через пять лет после начала поисков, английский Интерпол уведомил российских коллег: уроженка Приангарья многие годы живет на северо-западе Англии в качестве гражданки Великобритании.

Полиция поставила 69-летнюю мать пропавшей в известность о том, что дочь жива и здорова. Теперь у них есть возможность возобновить отношения.

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