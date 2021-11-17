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17.11.2021 15:51
Рубрика: Происшествия

На работника склада в Красноярске рухнули стеллажи с алкоголем

Текст: Дмитрий Машуков

Полиция Красноярска выясняет обстоятельства ЧП в одном из складских помещений на улице Калинина. Здесь обрушились стеллажи с алкоголем, и под завалами оказался работник предприятия, сообщает региональный главк МВД.

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По предварительной информации, упали два стеллажа. Пострадавшего доставили в Красноярскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича.

В спасательных работах участвовали 28 человек, использовались четыре единицы техники, цитирует РИА Новости пресс-службу управления МЧС по Красноярскому краю.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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