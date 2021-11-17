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17.11.2021 10:29
Рубрика: Культура

В Барнаул приехал профессиональный тюремный театр

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 261(8612)
В Алтайском крае прошли, наверное, самые необычные театральные гастроли. В Барнауле, Бийске и Рубцовске спектакль "Папа" показали артисты Московского камерного театра "На Бутырке", входящего в систему Центра обеспечения учебно-воспитательной работы ФСИН России. "Папу" алтайские зрители приняли тепло.
Пьесу Нила Саймона "Хочу сниматься в кино" в театре переделали на российский лад. Фото: Пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю Пьесу Нила Саймона "Хочу сниматься в кино" в театре переделали на российский лад. Фото: Пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю
Пьесу Нила Саймона "Хочу сниматься в кино" в театре переделали на российский лад. Фото: Пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

"На Бутырке" - единственный в стране профессиональный театр, который располагается на территории тюрьмы, кстати, самой крупной в Москве. Он открылся в мае 2017 года. Основные зрители - сотрудники ФСИН, что вполне понятно: напряженная и сложная работа требует психологической разгрузки, и театр в этом отношении очень действенное средство. Но в принципе на спектакль могут прийти обычные зрители - вход свободный.

Фото: Красноярским театром оперы и балета имени Д.А. Хворостовского
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В афише "Бутырок" есть различные комедии - от романтической до черной, постановки в жанре фарса и трагифарса, военной драмы, есть даже новогодняя сказка и едкая сатира - "Энергичные люди", поставленная по неувядающей пьесе Василия Шукшина.

Коллектив небольшой - шесть актеров с профессиональным образованием, молодой режиссер Роман Залиев и его еще более молодой помощник - 20-летний уроженец Красноярска Илья Панченко. Кстати, именно в Красноярске прошли первые гастроли "бутырцев", потом были Екатеринбург, Иваново, Нальчик, Пятигорск.

В основе постановки, которую привезли на гастроли, пьеса Нила Саймона "Хочу сниматься в кино", сюжет которой Залиев и Панченко полностью перелицевали на российский лад, перенеся действие в девяностые годы прошлого века.

- Это спектакль на вечные темы - о непонимании между отцами и детьми, о творческом кризисе и любви, которая помогает преодолеть все трудности, - пояснил Илья Панченко. - А что касается нашего театра, то он самый обычный за исключением места его расположения. Пользуясь случаем, приглашаем в гости!

Актер Антон Шварц получал актерское образование в родном Новосибирске.

- В отличие от первоисточника, мы решили сделать акцент на фигуре не сына, а отца, роль которого досталась мне, - рассказал он. - Нил Саймон - это классика, а хочется, чтобы в репертуаре нашего театра было как можно больше современных пьес. Но мы работаем на площадке госучреждения что, конечно, налагает определенные рамки. Здесь не позовешь известного режиссера со стороны, делаем все своими силами. Сцена очень удобная, хорошо оборудована, зал на двести мест. С удовольствием зовем на наши спектакли коллег из других театров, которые поначалу приходили с опаской. Но больше всего радует, когда именно сотрудников ФСИН увлекает и затягивает происходящее на сцене.

Кстати

В системе УФСИН по Алтайскому краю тоже есть театр. В барнаульском ЛИУ-1 седьмой год работает "Театр строгого режима", и играют в нем осужденные. К счастью, среди них профессиональных актеров нет. Но краевой театр драмы давно поддерживает контакты с местными колониями, в том числе ЛИУ-1, показывая выездные спектакли. Лишенным свободы тоже необходима психологическая разгрузка, а для театра нет границ.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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