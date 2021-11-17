В Кемерове провели инвентаризацию 60 процентов инженерных сетей

Комплексная работа по инвентаризации и постановке на кадастровый учет инженерных сетей ведется с 2011 года. Инвентаризацией занимаются специалисты комитета по управлению муниципальным имуществом и МБУ "Казна".

В целом на сегодняшний день проведена инвентаризация 4119 км, что составляет 60% всех инженерных сетей областного центра. При этом проведена инвентаризация 2847 км муниципальных сетей - 56,3% от их общей протяженности. Полностью выполнена инвентаризация муниципальных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и сетей радиотрансляции. На 55% выполнена инвентаризация ливневой канализации и на 34,6% - сетей электроснабжения.

С 2011 года в ходе проводимых работ выявлено 392 объекта бесхозяйных сетей общей протяженностью 122,2 км. Для осуществления технической эксплуатации и обслуживания гарантирующим поставщикам было передано 386 из 392 выявленных объектов протяженностью 120,9 км, или 98,5% от всех выявленных бесхозяйных объектов. Готовятся документы по передаче остающихся выявленных 6 объектов протяженностью 1,3 км.

Кадастровый учет муниципальных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения завершен в полном объеме еще в 2020 году, в том числе в отношении сетей электроснабжения на основе ранее учтенных декларированных сведений.

Одна из главных задач инвентаризации - выявление и учет бесхозяйных участков инженерных сетей, обеспечивающих ресурсоснабжение объектов социальной сферы и жилого фонда. Чтобы справиться с поставленными задачами в короткий срок, используется беспилотный авиационный комплекс "Геоскан Геодезия 201". С помощью аппарата выполнен высокоточный ортофотоплан территории города.

С учетом применения новых технологий план работ по инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры на ближайшие годы включает в себя кадастровый учет сетей ливневой канализации в 2022 году, а также постановку на кадастровый учет всех автомобильных дорог Кемерова и координирование высоковольтных и низковольтных кабельных сетей электроснабжения в период с 2022 по 2024 годы.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерово