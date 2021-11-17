В Красноярском крае пожилых и правоохранителей обязали вакцинироваться

В перечень групп граждан, которым необходимо поставить прививку от COVID-19, внесены жители Красноярского края в возрасте 60 лет и старше, а также сотрудники территориальных правоохранительных органов. Об этом сообщает сегодня ТАСС.

Соответствующие изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю. Вакцинацию должны пройти не менее 80 процентов от общей численности указанных категорий граждан. Такого результата нужно добиться уже через два месяца - к 15 января 2022 года.

Напомним, ранее в оперативном штабе Красноярского края по коронавирусу уточнили, что такая мера нужна в числе прочего для включения пожилых людей в региональный календарь профилактических прививок.

Отметим, за последние две недели заболеваемость COVID-19 среди жителей 60 лет и старше в Красноярском крае увеличилась почти на 40 процентов.