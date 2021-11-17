В Кузбассе восстановят обсерваторию гениального метеоролога Анатолия Дьякова

В Горной Шории, в поселке Темиртау, есть гора Улу-Даг. А на ее вершине - сооружение, чем-то напоминающее НЛО.

Ржавый металлический купол - вот и все, что осталось от гелиометеорологической обсерватории Анатолия Витальевича Дьякова, со дня рождения которого недавно исполнилось 110 лет. Задолго до начала освоения космоса он сделал шаг к решению сложнейшей задачи: составлению максимально точных прогнозов погоды на длительные сроки.

Дьяков был сослан в Сибирь по политической статье в середине 1930-х. Студент МГУ, выпускник физмата Одесского университета, как-то раз прочитал однокашникам дневниковые записи, сделанные по пути из Ташкента в Москву. И кто-то из слушателей, проявив бдительность, настрочил донос... Член Французского астрономического общества прибыл этапом в Мариинск, а после - в Горшорлаг на строительство железной дороги. Из-за сложных климатических условий ввод объекта, предназначенного для доставки руды на Кузнецкий металлургический комбинат, затягивался. Требовались точные прогнозы хотя бы на неделю вперед, а синоптики выдавать их по понятным причинам опасались. И тогда, изучив личное дело Дьякова, лагерное начальство назначило его метеорологом.

Собственная система ежедневных наблюдений позволила исследователю проследить взаимосвязь солнечной активности и атмосферных явлений. Опираясь на теорию Чижевского и Воейкова о влиянии вспышек на Солнце и магнитного поля Земли на возбужденные солнечным ветром воздушные потоки, Дьяков доказал, что погоду делают именно они, а не барические поля. Дьяков просчитывал ход погодных условий в любой точке земного шара за два-три месяца раньше с точностью до суток, а место - с точностью до нескольких широтно-долготных градусов... Эта точность осталась недостижимой для всех метеослужб мира.

Телеграммы, заверенные Дьяковым в сельсовете, разлетались по разным городам и странам. В 1972-м полностью подтвердился прогноз о страшной засухе в европейской части России, в 1978-м - о сильнейших штормах в Северной Атлантике и аномальных морозах во Франции. Именно с берегов Сены в Тимертау доставили профессиональный телескоп - на смену школьному прибору.

Дьяков ушел из жизни в 1985-м. Пишущая машинка, фотоаппарат и подарок Французского астрономического общества книга Фламмариона "Популярная астрономия" стали экспонатами музея-заповедника "Трехречье", посвященного узникам Горшорлага. Тетради Дьякова с записями наблюдений хранятся у его сына Камилла, к слову, названного отцом в честь Фламмариона. Французский телескоп ответственные должностные лица давно обменяли на деревообрабатывающий станок, а купол с обсерватории сняли несколько лет назад.

А недавно в Темиртау вновь побывала инициативная группа ученых, преподавателей и студентов Кемеровского государственного медицинского университета.

- На наш взгляд, следует предпринять все усилия для того, чтобы увековечить память Анатолия Витальевича Дьякова. Установить там мемориальную доску. А то, что осталось от обсерватории, законсервировать и затем полностью воссоздать, - отметил доктор медицинских наук, завкафедрой нормальной физиологии КемГМУ Дмитрий Кувшинов.