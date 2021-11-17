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17.11.2021 10:28
Рубрика: Культура

В Новосибирске открылась выставка картин о Военно-морском флоте

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 261(8612)
В Новосибирском государственном художественном музее (НГХМ) открылась выставка "Айвазовскому вослед..." Представлены произведения живописи и графики XIX-ХХI веков, а также экспонаты из фонда Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого (Санкт-Петербург).
На выставке представлено восемь картин Ивана Айвазовского. Фото: Татьяна Кравченко На выставке представлено восемь картин Ивана Айвазовского. Фото: Татьяна Кравченко
На выставке представлено восемь картин Ивана Айвазовского. Фото: Татьяна Кравченко

- Сегодня, к сожалению, не все имеют возможность отправиться в путешествие и посетить музеи других городов. Мы предоставляем новосибирцам возможность, не выезжая из родного города, познакомиться с лучшими примерами маринистики, настоящими жемчужинами русского искусства, прославляющими отечественный Военно-морской флот, - подчеркнула директор НГХМ Екатерина Болдырева.

Фото: Сергей Михеев
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В постоянной экспозиции художественного музея есть две картины Ивана Айвазовского. Из северной столицы привезли восемь работ знаменитого мариниста. На выставке представлено полотно, не похожее ни на одно другое, - "Гибель корабля "Лефорт" (1858). Вместе с судном тогда погибло 843 моряка. Айвазовский написал аллегорическое произведение, отражающее переживания художника.

- Рассматривая и изучая череду монументальных изображений морских баталий, этюдов и зарисовок, мы также можем говорить о развитии морского пейзажа, - отмечает искусствовед Мария Олейник. - Интересно, что при главном морском штабе был военно-морской ученый отдел, в структуре которого в 1844 году появилась должность - художник при главном морском штабе. Первым эту должность занял Иван Константинович Айвазовский.

Его сменил Алексей Боголюбов, ставший впоследствии профессором Санкт-Петербургской академии художеств. По духу ему был близок художник Леонид Блинов, за свою жизнь совершивший три кругосветных плавания. Ему Алексей Петрович Боголюбов доверял исполнение копий своих работ. Примером такой работы является "Атака минным катером "Шутка" турецкого парохода в 1878 году у Мечки (Дело Скрыдлова)".

- Вместе с работами известных художников на выставке мы также можем видеть произведения малознакомых мастеров, которые внесли большой вклад в развитие отечественной школы маринистики. Популярным в то время становится жанр "Портрет корабля". Это по сути наглядное пособие для отечественных кораблестроителей, - рассказывает научный сотрудник НГХМ, экскурсовод Юлия Ужакина.

Кстати

Также здесь представлены модели кораблей, закладные доски (своеобразные "свидетельства о рождении" судов), морские приборы, подзорные трубы, обмундирование, флаги, судовые колокола. И такие уникальные экспонаты, как кусок бортовой обшивки крейсера "Аврора", пробитый снарядом в Цусимском сражении.

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