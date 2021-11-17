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17.11.2021 12:21
Рубрика: Власть

В Новосибирске строители завершили остекление арен ледового дворца

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В новой многофункциональной ледовой арене продолжаются строительно-монтажные работы. Уже завершено остекление двух малых арен, на основной - ведется установка уникальных витражных систем. Всего строителям предстоит обустроить более 11,7 тысячи квадратных метров светопрозрачных конструкций.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В пресс-службе областного правительства отметили, что на объекте организован ежедневный мониторинг хода строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством губернатора Андрея Травникова.

Фото: Татьяна Кравченко
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Генеральный подрядчик - компания "Элинальфа" - сообщил, что завершена укладка профлиста на кровле основной арены, на малых аренах начался монтаж фальцевых кассет. Кроме того, выполняется комплекс работ по утеплению фасадов здания, заливке полов (на третьем этаже полы уже обустроены полностью, теперь строители заливают полы на первом и втором этажах). Также ведется монтаж внутренних систем отопления, на финишной прямой - установка оборудования индивидуального теплового пункта.

Еще один крупный блок работ - монтаж холодильной установки для охлаждения ледового поля. Она включает в себя целый комплекс различного оборудования как российского, так и импортного производства.

Справка "РГ"

Строительство ледовой арены площадью 55 тысяч квадратных метров ведется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". На ней пройдут матчи Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

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