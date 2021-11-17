В Новосибирской области открыли дополнительные кабинеты вакцинации

В Новосибирской области открыли дополнительные кабинеты для вакцинации от коронавируса. Они организованы на базе пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках. Также появились новые возможности для записи на вакцинацию - через портал Госуслуг и телефон Единой регистратуры 124.

Ход вакцинации против коронавирусной инфекции обсудили в правительстве региона на совещании под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова.

Заместитель министра здравоохранения области Лада Шалыгина сообщила, что с целью расширения возможностей для участия в вакцинации за последнюю неделю дополнительно организован 21 кабинет вакцинации, в том числе пятнадцать открыты в Новосибирске и шесть - в районах области. Всего в 92-х пунктах вакцинопрофилактики работают 144 кабинета: 85 в городе и 59 в области.

Кроме того, развернуто 35 мобильных пунктов вакцинации, организовано 98 мобильных прививочных бригад.

Через сайт Госуслуг и телефон Единой регистратуры "124" жители любого района могут записаться на вакцинацию в поликлинике № 16 на левом берегу и поликлиниках №№27 и 7 на правом берегу. Для прохождения записи по живой очереди ранее специально был организован дополнительный кабинет в поликлинике № 1.

В пресс-службе областного правительства отметили, что запасов вакцин в регионе достаточно.

Первый вице-губернатор Юрий Петухов подчеркнул необходимость обеспечить бесперебойную работу пунктов вакцинации, при необходимости открывать дополнительные пункты. Он отметил важность четкого соблюдения сроков обязательной вакцинации, обозначенных в постановления главного санитарного врача области. Главным врачам и руководителям муниципальных образований поручено уделить особое внимание вакцинации граждан в возрасте 60 лет и старше.

Справка "РГ"

По состоянию на 16 ноября в регионе вакцинировано первым компонентом более одного миллиона жителей, завершили курс 880 тысяч человек.