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17.11.2021 08:05
Рубрика: Экономика

В Новосибирской области выросло число жалоб на коллекторов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя № 261(8612)
В Новосибирской области правоохранительные органы заинтересовались участившимися случаями психологического давления и откровенных угроз со стороны так называемых коллекторов.
Страх перед коллекторами превращает жизнь в ад. Фото: Александр Корольков Страх перед коллекторами превращает жизнь в ад. Фото: Александр Корольков
Страх перед коллекторами превращает жизнь в ад. Фото: Александр Корольков

Широкий резонанс вызвала история 29-летней жительницы Новосибирска, которую засыпали сообщениями и звонками, требуя возврата долга по займу в микрофинансовой компании. Коллекторы не скупились на оскорбления и косвенные угрозы. Примечательно, что они начались уже после того, как жертва коллекторов досрочно погасила свой долг. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе регионального Следственного управления СКР лично доложить о ситуации.

Фото: iStock
На Урале наказали коллекторов за звонки человеку, не бравшему кредит

А уже на следующий день прокуратура Новосибирской области начала проверку по очередному случаю действий со стороны взыскателей. В рабочем поселке Линево учительница местной школы была вынуждена уволиться с работы, не выдержав давления.

- Так случилось, что я затопила соседей, нужно было срочно рассчитаться за ремонт, - рассказала "РГ" Людмила Х. - В августе взяла заем на 22 тысячи рублей, сделала несколько взносов, а затем просто не смогла платить. Сейчас долг превышает уже 50 тысяч. Сначала звонила девушка, тоже, в общем-то, не самая вежливая. Сообщила, что отправляет информацию о долге моему непосредственному руководителю, а потом они поставили директора школы на автопрозвон и, видимо, подключили какую-то спам-рассылку: с разных сервисов приходило по 700 сообщений в день. То же самое коснулось и других учителей. Было стыдно смотреть коллегам в глаза.

- За 10 месяцев этого года было рассмотрено 746 обращений граждан о тех или иных нарушениях со стороны так называемых коллекторов, - отмечает заместитель начальника Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области Федор Плесовских. - Для сравнения, за тот же период прошлого года было 662 обращения. На практике каждая четвертая-пятая жалоба является обоснованной.

Начальнику должника приходило по 700 спам-сообщений в день

Однако в привлечении коллекторов к ответственности есть и свои сложности, главной из которых остается проблема получения сведений о принадлежности телефонного номера, с которого должнику поступают звонки. Как правило, номера зарегистрированы на имена без должной проверки персональных данных со стороны операторов связи и актуальности указанных данных.

Еще одной загвоздкой часто становится закредитованность самого должника. В среднем каждый, кто обращается в областное управление ФССП с жалобой на действия взыскателей, имеет обязательства по девяти займам. Своего рода антилидерами стали заявители, у которых имелось 29 и даже 36 просроченных займов и кредитов. В итоге человек не может с уверенностью сказать, в связи с какой задолженностью его столь настойчиво беспокоят.

В Астрахани обругавший должника коллектор заплатит 100 тысяч рублей

По мнению регионального координатора проекта ОНФ "За права заемщиков" Антона Канунникова, микрофинансовые организации пользуются и пробелами в законодательстве. Их могут удалить из реестра Банка России за грубейшие нарушения, но уже на следующий день регистрируется новая компания. И пока она вновь не наберет критическую массу жалоб, будет действовать на рынке. Как считает эксперт, надзорным органам следовало бы отслеживать учредителя, должностных лиц организации и наказывать вплоть до запрета на профессию.

В то же время специалист советует должникам не впадать в панику. Время коллекторов в кожаных куртках и с битами наперевес давно прошло.

В регионах Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Рынок кредитования

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