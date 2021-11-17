В Сибири экс-чиновника будут судить за продажу острова

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Искитимского района. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, экс-чиновник проходит обвиняемым по делу о незаконной продаже острова.

По версии следствия, занимая пост главы района, фигурант дела действовал умышленно и превысил свои полномочия. Он организовал выделение земельного участка на острове, территориально относящемся к Морозовскому сельсовету, для дачного некоммерческого товарищества. В последующем земля была продана по стоимости, заниженной в шесть раз.

Как уточнили в прокуратуре Новосибирской области, 1 августа 2014 года чиновник заключил договор купли-продажи с членами садового товарищества, они получили остров в собственность за 10 миллионов рублей.

Следователи уверены, что глава района не мог не знать, что выделяемый в целях продажи участок, включающий в себя береговую полосу, относится к зоне рекреации. Зеленый остров, площадью 195 тысяч квадратных метров должен был использоваться для отдыха неограниченного круга лиц, а в итоге фактически превратился в закрытый поселок.

Незаконные действия обвиняемого повлекли причинение государству материального ущерба свыше 60 миллионов рублей. С начала расследования фигурант дела находится под домашним арестом. Вину он не признает.