В Заксобрании одобрили строительство школ в Новосибирске по концессии

В Законодательном собрании Новосибирской области состоялось заседание комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Повестка как никогда насыщенная: на 14-ю сессию парламента 25 ноября в первом чтении выносится проект закона об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Итоги прошедших обсуждений в комитетах, публичных слушаний бюджета перед сессией подводят в профильном комитете.

По словам председателя комитета Федора Николаева, по бюджету остались технические замечания, которые ко второму чтению правительство устранит.

- О чем нам говорят основные параметры? Мы видим сбалансированность нескольких направлений. Прежде всего, сбалансированно распределены средства бюджета между Новосибирской агломерацией и сельской местностью. Мнение всех депутатов, председателя заксобрания - не должно быть разрывов в уровне жизни между городом и селом. Везде одинаково доступными должны быть учреждения образования, дошкольные учреждения, медицинские и государственные услуги. Мы просим правительство следить за этим фактором - сбалансированностью, - прокомментировал Федор Николаев.

Председатель Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Елена Гончарова отметила, что вариант бюджета-2022, основанный на прогнозе социально-экономического развития региона, выбран консервативный. КСП рекомендовала принять законопроект в первом чтении с учетом устранения некоторых замечаний в части перераспределения субвенций.

Министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко доложил депутатам, что в экономике региона наметилось восстановление после пандемийного кризиса. Прогнозы таковы, что по основным показателям Новосибирская область опережает общесибирские и общероссийские показатели. Так, ВРП в 2022 году составит 107,1 процента (в 2021-м году - 110,6 процента). Наметился рост собственных доходов - до 169,9 миллиарда рублей в следующем году (в этом году ожидается 157,2 миллиарда рублей). В приоритете у правительства и заксобрания - выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, пожилых людей, финансирование фонда оплаты труда бюджетной сферы, завершение начатых крупных объектов.

Еще один важный блок вопросов, рассмотренных на заседании комитета, касался государственно-частного партнерства (ГЧП). В Новосибирске планируется реализовать концессионные соглашения по строительству шести школ на 5,7 тысячи мест и инфекционной больницы на более чем 500 койко-мест. Спикер регионального парламента Андрей Шимкив напомнил, что область прошла тернистый путь по принятию некоторых концессионных соглашений. Пора делать этот процесс максимально открытым и публичным.

- Мы понимаем целесообразность реализации проектов. С учетом возрастающего числа детей школьного возраста нам нужны дополнительные места в образовательных учреждениях. Нужна и новая инфекционная больница. Зданию, в котором сейчас находится "инфекционка", сто лет. Но, реализуя проекты с помощью ГЧП, может так получиться, что у бюджета останутся только социальные обязательства и обязательства перед частным партнером. Чтобы этого не произошло, и спикер заксобрания, и члены комитета рекомендовали членам правительства максимально открыто представлять проекты ГЧП, - прокомментировал Федор Николаев.

Он отметил, что депутаты усилят контроль за такими проектами и попросил минэкономразвития со своей стороны контролировать сроки реализации концессионных соглашений.

Андрей Шимкив обратил внимание на то, что в проектах ГЧП должны быть представлены строительные компании области.

- Просьба найти компромисс, чтобы наш строительный рынок участвовал во всех масштабных проектах, - отметил Андрей Шимкив.

Кроме того, обращаясь к руководству минэкономразвития, председатель заксобрания попросил не забывать о сельской местности, где также требуется современная образовательная и медицинская инфраструктура.

Спикер сообщил депутатам, что правительство области уже подписало концессионное соглашение о строительстве инфекционной больницы вблизи поселка Садовый. Но неясной остается судьба земельного участка, на котором сейчас располагается старая больница. Это привлекательный для строительных компаний участок в центре Новосибирска.

Члены комитета рекомендовали провести публичный аукцион по продаже этой земли на рыночных условиях, а средства от реализации земли направить частному партнеру на погашение затрат на строительство новой больницы.

- Тем самым мы снизим нагрузку на бюджет по этому концессионному соглашению, - пояснил Федор Николаев.

Оба концессионных соглашения депутаты одобрили и рекомендовали вынести на рассмотрение сессии.