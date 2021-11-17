Кабмин обновил перечень районов Крайнего Севера

Правительство обновило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, сообщает официальный Telegram-канал правительства. Этот вариант более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны.

Географически список не изменился, подчеркивают в кабмине. Жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции перечня, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации.

В новый перечень вошли отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, а также полностью такие регионы, как Якутия, Магаданская и Мурманская области, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский край.