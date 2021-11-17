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17.11.2021 17:05
Рубрика: Происшествия

Дагестанского экс-депутата заставили вернуть деньги за покупку иномарок

Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 261(8612)
Суд постановил взыскать с бывшего депутата городского собрания Махачкалы 5,3 миллиона рублей. Народный избранник так и не смог подтвердить законное происхождение средств на покупку дорогих иномарок.

Совместная антикоррупционная проверка проводилась прокуратурой Дагестана и республиканским управлением ФСБ.

Фото: Пресс-служба администрации Анапы
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Как выяснилось, несколько лет назад депутат решил побаловать себя и приобрел автомобили Toyota Camry за 1,85 миллиона и Lexus LX 570 за 6,48 миллиона рублей. При этом в налоговой декларации он не отразил данные покупки. А совокупный доход депутата за три предшествующих года с учетом трудовой пенсии составил 2,7 миллиона рублей, что на 5,6 миллиона меньше суммы совершенных сделок.

"Поскольку указанные выше автомобили ответчиком проданы, истец просил взыскать с ответчика в доход Российской Федерации денежные средства, эквивалентные их стоимости, 8,3 миллиона рублей. Решением Советского районного суда Махачкалы исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу Российской Федерации взысканы денежные средства в размере 8,3 миллиона рублей", - рассказали "РГ" в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Однако депутат обжаловал решение Советского райсуда Махачкалы. В своих письменных объяснениях он указал, что один из автомобилей приобрел на зарплату, будучи сотрудником "Газпрома". Недостающую сумму он добавил с дохода, получаемого им со своего абрикосового сада в родовом селе. Кроме того, на свадьбу сына гости якобы подарили ему около четырех миллионов рублей. В подтверждение депутат предоставил даже тетрадь с записями гостей и цифр, кто сколько дал денег.

Но дотошные проверяющие не согласились с такими доводами. Как выяснилось, банкетный зал, где играли свадьбу, вмещает 350 человек, а в тетради было указано 882 гостя.

"В списках не полностью указаны фамилии, имена, отчества гостей, зачастую указываются только имена, имена и отчества без фамилий, тетрадь заполнена разным почерком, в записи о дате свадьбы имеются исправления. Опрошенные свидетели не могли конкретно указать, когда, в каком зале проходила названная свадьба, какие денежные средства они внесли в качестве подарка", - говорится в материалах дела.

Но суд учел представленные адвокатом документы, подтверждающие, что одна из иномарок была приобретена в мае, а в таком случае следует учесть доход ответчика за четыре месяца. Из общей суммы также вычли зарплату депутата за три года. В итоге подлежащая взысканию сумма была снижена судом до 5,3 миллиона рублей.

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