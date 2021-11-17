Как студенты Кабардино-Балкарского университета заговорили на белорусском языке

Кабардинские, балкарские и русские студенты изучают белорусский язык. Будущие филологи считают его живым и перспективным для общения.

В изучении белорусской мовы студентам из Нальчика по видеосвязи помогают педагоги Витебского филиала университета "МИТСО".

А началось все в 2015 году - тогда в Сочи проходил международный педагогический форум. На нем и познакомились профессор Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х.М. Бербекова Светлана Башиева и доцент Брестского университета Татьяна Сенкевич. "В программе форума вечером было свободное время, и женщины решили походить по городу. А я живу на Кавказе, поэтому вызвалась сопроводить", - с улыбкой вспоминает Светлана Конакбиевна.

Неспешная прогулка по городу, удачный шопинг, вкус­ный ужин... К концу форума у белоруски Сенкевич и балкарки Башиевой сложилось ощущение, что они друг друга знают много лет.

Говорили взахлеб о жизни, любимой работе, студентах и профессиональных секретах. Общение было продолжено на ассамблее Русского мира. Вот так и родилась идея преподавать в университете Нальчика белорусский язык.

Руководство Кабардино-Балкарского госуниверситета решило ввести белорусский язык в план учебного процесса как второй славянский.

Об этой инициативе узнали в Союзе писателей Республики Беларусь. Первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах прислала полное уважения и признательности письмо в Нальчик: "Белорусские писатели с воодушевлением восприняли известие о том, что в вашем университете появилась новая дисциплина - белорусский язык. Мы искренне признательны Вам за внимание к Беларуси, нашему родному языку, через который познается народ, его традиции, культура, современная жизнь".

- Директор научной библиотеки Александр Леонидович Рогалев, кстати, белорус, на станции "Минеральные Воды" встретил из Минска посылку весом в сорок килограммов. Нам доставили учебники белорусского языка, методическую и художественную литературу на белорусском языке, - вспоминает Светлана Конакбиевна.

Преподавать язык без его носителей - это особая грань профессионализма. За дело взялась опытный филолог профессор Галина Щербань, применив научный подход, - и студенты для начала погрузились в поиск аналогий с уже изученным материалом. А после Галины Евгеньевны дисциплина перешла к старшему преподавателю кафедры русского языка Танзиле Тахировне Макитовой.

"Было очень интересно! В белорусском есть замечательный звук г-г-х, он более твердый, чем в русском. И в кабардинском языке есть очень похожий звук. Вообще интересно сравнить фонетические и грамматические особенности двух славянских языков", - говорит Марина Махова, студентка четвертого курса социально-гуманитарного института КБГУ.

Руководство Кабардино-Балкарского госуниверситета решило ввести белорусский язык в план учебного процесса как второй славянский пять лет назад

Но полученные 40 килограммов книг - это далеко не весь арсенал для освоения языка. В изучении белорусской мовы студентам из Нальчика помогают интернет-технологии. По видеосвязи не раз общались с ровесниками и преподавателями Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина и Витебского филиала Международного университета "МИТСО".

- Нам объясняли, как правильно произносить окончания. В сентябре преподаватели Брестского госуниверситета подготовили для нас великолепную видеолекцию о рушнике, очень интересно и познавательно рассказали об особенностях этого интересного предмета славянской культуры, - вспоминает студентка Карина Теркулова.

Есть у студентов из Нальчика еще одно редкое коммуникативное достижение. Университет несколько лет становится обладателем грантов на проведение международных летних школ. Например, минувшим летом в одном из пансионатов курортного Пятигорска собрались студенты из России, Узбекистана, Беларуси, Киргизии, Южной Осетии и Абхазии.

- Там был будущий филолог Илья Огренич из Брестского университета, нам было очень интересно общаться, - говорит Карина.

Чем же так любопытен белорусский язык для жителей далекой кавказской республики? Студентки поясняют: "Это живой славянский язык, на котором разговаривают миллионы людей в соседнем государстве! Он для нас, филологов, представляет огромный интерес. Тем более что его изучение открывает новые возможности для контактов с гражданами дружественной республики".

Во втором семестре этого учебного года четверокурсники кафедры русского языка и общего языкознания КБГУ снова встретятся с белорусской речью.

На изучение языка в программе университета для будущих филологов выделено тридцать четыре часа, по два часа в неделю в течение целого семестра.

- Мы нашли носителя языка в департаменте образования Нальчика, - сказала профессор Башиева.

Валентина Середа, выпускница Мозырского пединститута, больше тридцати лет живет в Нальчике. Но связь с Родиной не теряла никогда.

Говорит, что очень обрадовалась неожиданному предложению преподавать белорусский язык в Кабардино-Балкарском университете.

- Белорусский язык - это же моя душа, моя культура! Поэтому с радостью поделюсь всем, что знаю, со студентами, - говорит Валентина Владимировна.

Валентина Середа недавно вернулась из Беларуси, где провела весь отпуск.

- Там у меня мама живет, сестра. Общаемся только на белорусском языке, это настолько естественно и органично, что словами не передать, - улыбается белоруска из Нальчика.

Практическое занятие по белорусскому языку на кафедре русского языка и общего языкознания КБГУ проводят в том числе и этнические белорусы. Фото: Предоставлено КБГУ

ДОСЬЕ "СОЮЗа"

Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова - один из крупнейших и самых авторитетных классических вузов Северного Кавказа. Сегодня в тринадцати структурных подразделениях (8 институтов, 1 факультет, 4 колледжа) университета реализуется 360 образовательных программ по направлениям подготовки и специальностям высшего образования и среднего профессионального образования, обучаются около 17 000 студентов, в том числе 1640 иностранцев. В педагогическом коллективе КБГУ работают 170 докторов наук, 474 кандидата наук.