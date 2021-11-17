В Дагестане ребенок умер от передозировки лидокаина

В Дагестане ребенок скончался, по предварительным данным, от передозировки лекарственного препарата. Инцидент произошел в Бабаюртовском районе республики. Детям трех и пяти лет, у которых было диагностировано воспаление верхних дыхательных путей, врачи назначили терапию антибиотиком. Родители предпочли выполнять лечение сами.

"С их слов, набирая препарат в шприц, по ошибке антибиотик для внутримышечного введения был разведен на слишком высокой дозе раствора лидокаина, которая явилась токсичной для детей", - рассказали в минздраве Дагестана.

Сразу после введения лекарства детям стало плохо. Их повезли в больницу, но пятилетний мальчик скончался по дороге. Его трехлетний брат был госпитализирован в состоянии комы, и три дня провел на аппарате искусственной вентиляции легких.

Сейчас он пришел в себя и начал дышать самостоятельно, проинформировали в минздраве Дагестана.