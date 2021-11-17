В Ингушетии будут судить подозреваемых в обналичивании 172 млн рублей

В суд города Малгобек Ингушетии передано обвинительное заключение в отношении шестерых членов преступной группы, обвиняемых в незаконных банковских операциях. В результате они смогли обналичить более 172 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба управления прокуратуры по СКФО и ЮФО, обвиняемые действовали с 2014 по 2019 годы.

Кроме нарушения порядка проведения безналичных расчетов они изготовили более пяти тысяч поддельных платежных поручений и осуществили незаконную регистрацию трех юридических лиц.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.