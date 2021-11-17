В Махачкале снесут сотни многоэтажек

В столице Дагестана начался снос незаконно построенных жилых многоэтажных домов. Всего самостроев почти 500 и некоторые уже заселены людьми. Как быть с такими проблемными домами, сейчас решают в городской администрации.

Один из застройщиков начал строить здание впритык к забору изолятора временного содержания. Фото: Пресс-служба администрации Махачкалы

Город зажат между горами и морем, и свободных участков для строительства здесь практически нет. "РосКапСтрой" при Минстрое России провел работы по техническому обследованию самостроев республики - их выявлено около пятисот, почти все расположены в Махачкале.

Согласно данным исследования, для большинства домов следует разработать проекты усиления, только после этого их можно вводить в эксплуатацию. Около ста домов условно признаны пригодными для проживания. Но заселять туда людей по закону нельзя.

"Администрации муниципалитетов совместно с застройщиками или собственниками должны подать иски в суд для узаконивания таких самовольных строений и ввода их в эксплуатацию", - рассказали в Минстрое Дагестана.

Решением суда за некоторыми домами признано право собственности. Остальные придется сносить, и процесс уже пошел.

При процедуре сноса работники мэрии, сотрудники прокуратуры, МВД, Росгвардии и Федеральной службы судебных приставов были удивлены наглостью одного из застройщиков: здание находилось впритык к забору изолятора временного содержания. Естественно, никто разрешения на стройку у режимного объекта не выдавал.

"РосКапСтрой" при Минстрое России провел работы по техническому обследованию самостроев республики - их выявлено около пятисот, почти все расположены в Махачкале

В Махачкале второй год действует мораторий на выдачу разрешений на строительство. Но застройщики, как факиры, показывают проверяющим документы, якобы полученные много лет назад. Некоторые датированы началом 90-х годов. Многие из них оказались фальшивыми, хотя для убедительности мошенники использовали потрепанную как бы от времени бумагу, и печатали разрешения на машинке.

В республике есть всем известное село, где практически вся взрослая часть населения занимается строительством многоэтажек. Месяц назад группа таких застройщиков обратилась к властям с просьбой не сносить их дома. Как признались горе-строители, в отношении некоторых возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".

Но, как уточнили в мэрии, данные объекты решением судов признаны самовольными постройками, и разрешительные документы на них отсутствуют.

Есть и другая острая проблема - республика Дагестан находится в сейсмически опасной зоне. В случае сильного подземного толчка последствия могут быть ужасными.

"В случае, если строение не соответствует строительным нормам и сейсмичности территории, его надо снести, и думать, как помочь жителям. Если срочно не предпринять эти меры, последствия могут быть непредсказуемы", - считает главный научный сотрудник Института геологии ДФИЦ РАН Василий Черкашин.

Но главный вопрос - как быть с людьми, купившими квартиры в таких домах? Часть вины лежит и на них - соблазнившись дешевизной, они даже не потребовали у застройщика разрешительные документы. Некоторые построенные дома заселены, и люди боятся, что останутся без жилья и никто не компенсирует им покупку квартир.

"Мы много лет собирали деньги на квартиру, до этого с тремя детьми снимали жилье. Застройщик говорил, что с документами все в порядке, цена была подходящая. Теперь как быть, не знаем", - рассказал "РГ" Магомед Идрисов.

Пока власти ломают голову, как помочь таким людям. Если бы квартиры были куплены у официального застройщика, с зарегистрированным в Росреестре договором, то жильцы получили бы статус обманутых дольщиков. В данном случае сделка заключалась практически на словах.

Выселять людей из самостроев пока, скорее всего, не будут. Но в таком случае возникнет опасный прецедент, и застройщики, надеясь на авось, продолжат возводить "картонные домики".