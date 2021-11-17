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17.11.2021 17:10

Число видеокамер на улицах Петербурга увеличат на 40 процентов

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 260(8611)
К концу 2023 года на городских улицах дополнительно появится более 30 тысяч видеокамер наружного наблюдения. Об этом сообщили в Смольном.

Финансирование работ, предусмотренное в рамках программы "Безопасный город", требует принятия поправок к бюджету. Речь идет о сумме на 29 миллиардов рублей больше, чем в бюджете на следующие три года планировалась изначально.

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Сейчас за безопасностью на городских улицах следят 63,5 тысячи камер. Предполагается, что число камер видеонаблюдения за год увеличится почти на 40 процентов и достигнет 100 тысяч единиц.

Напомним, что проект "Безопасный город", подразумевающий создание системы видеонаблюдения на всей территории Петербурга, реализуется с 2014 года.

В 2018 году к реализации проекта присоединились специалисты комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга. Тогда было запущено мобильное приложение для доступа к городской системе видеонаблюдения.

С его помощью любой пользователь получает персональный доступ к системе видеонаблюдения города. На практике это означает, что горожанин, с которым что-то приключилось на улице, с помощью приложения может найти ближайшую к месту происшествия камеру и увидеть ее обзор. Поняв, насколько ситуация могла попасть в обзор данной камеры, он сможет направить заявку на сохранение видеоархива, а также передать видео с места происшествия в городскую систему видеонаблюдения.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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