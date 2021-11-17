Число видеокамер на улицах Петербурга увеличат на 40 процентов

К концу 2023 года на городских улицах дополнительно появится более 30 тысяч видеокамер наружного наблюдения. Об этом сообщили в Смольном.

Финансирование работ, предусмотренное в рамках программы "Безопасный город", требует принятия поправок к бюджету. Речь идет о сумме на 29 миллиардов рублей больше, чем в бюджете на следующие три года планировалась изначально.

Сейчас за безопасностью на городских улицах следят 63,5 тысячи камер. Предполагается, что число камер видеонаблюдения за год увеличится почти на 40 процентов и достигнет 100 тысяч единиц.

Напомним, что проект "Безопасный город", подразумевающий создание системы видеонаблюдения на всей территории Петербурга, реализуется с 2014 года.

В 2018 году к реализации проекта присоединились специалисты комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга. Тогда было запущено мобильное приложение для доступа к городской системе видеонаблюдения.

С его помощью любой пользователь получает персональный доступ к системе видеонаблюдения города. На практике это означает, что горожанин, с которым что-то приключилось на улице, с помощью приложения может найти ближайшую к месту происшествия камеру и увидеть ее обзор. Поняв, насколько ситуация могла попасть в обзор данной камеры, он сможет направить заявку на сохранение видеоархива, а также передать видео с места происшествия в городскую систему видеонаблюдения.