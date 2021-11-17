Для калининградцев старше 60 лет ввели обязательную вакцинацию

В Калининградской области по решению регионального управления Роспотребнадзора введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет.

Как следует из текста документа, первый компонент прививки пожилые жители Янтарного края должны получить до 15 декабря, второй - до 15 января.

Также в документе указано, что обязательная вакцинация вводится для граждан с хроническими заболеваниями, речь идет о пациентах с эндокринными, сердечными диагнозами и болезнями легких.

Роспотребнадзор обязал поликлиники составить списки граждан на вакцинацию. Особое внимание санитарные врачи велели уделять пожилым гражданам с хроническими болезнями. Практика показывает, что среди этой категории коронавирус протекает особенно тяжело.