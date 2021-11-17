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17.11.2021 18:35
Рубрика: Общество

Для калининградцев старше 60 лет ввели обязательную вакцинацию

Текст: Вера Черенева (Калининградская область )

В Калининградской области по решению регионального управления Роспотребнадзора введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет.

В Мурманской области сотрудников промышленности обязали привиться

Как следует из текста документа, первый компонент прививки пожилые жители Янтарного края должны получить до 15 декабря, второй - до 15 января.

Также в документе указано, что обязательная вакцинация вводится для граждан с хроническими заболеваниями, речь идет о пациентах с эндокринными, сердечными диагнозами и болезнями легких.

Роспотребнадзор обязал поликлиники составить списки граждан на вакцинацию. Особое внимание санитарные врачи велели уделять пожилым гражданам с хроническими болезнями. Практика показывает, что среди этой категории коронавирус протекает особенно тяжело.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Вакцинация от коронавируса

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