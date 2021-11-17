Как библиотеки Петербурга превращаются в мультимедийные пространства

В нынешних библиотеках все реже услышишь суровое: "Тс-с-с! Тише!". Сюда приходят пообщаться, поспорить, посмеяться и даже покувыркаться. Из книгохранилищ библиотеки превращаются в нечто иное - культурные пространства, где интересно и взрослым, и детям.

На днях после реконструкции, продолжавшейся три года, открылась Центральная городская публичная библиотека имени Маяковского.

Издателю Александру Черкесову, основавшему в 1868 году нынешнюю "Маяковку", такое не могло представиться в самых невероятных мечтах. Мультимедийный зал, станции самообслуживания, зоны коворкинга, монорельсовый телелифт для транспортировки книг, "умный" гардероб с системой распознавания лиц Face-ID... А книги можно забирать и сдавать круглосуточно: для этого на цокольном этаже есть пункт сдачи и бокс.

Библиотека имени Маяковского - главная из общедоступных в Санкт-Петербурге, ей положено быть передовой. Но и районные обновляются вовсю. Повсеместно идут капремонты-реконструкции, после которых "районки" становятся местом притяжения и общения горожан, а не просто точкой, где на скорую руку можно взять книгу, нужную в вузе или школе. Это можно назвать устойчивым трендом последних лет.

От папируса до компьютера

Недавно после глобального обновления приняла первых читателей библиотека имени Крупской (библиотека N 1 Невского района), одна из старейших в Санкт-Петербурге. Кроме уже традиционных коворкинга и зоны отдыха, здесь создано мультимедийное пространство "Книжные истории" - интерактивный парк, посвященный истории создания и трансформации книги с древнейших времен.

Библиотеке имени Крупской 128 лет. Она была основана как первая бесплатная читальня в 1893 году по инициативе Невского Общества устройства народных развлечений. Среди ее организаторов была Надежда Крупская, тогда учительница Смоленской воскресной школы, так что в дальнейшем библиотеке было присвоено ее имя. В годы блокады она единственная в районе продолжала обслуживать читателей.

На капремонт библиотеки бюджет города потратил более 20 миллионов рублей, еще почти 28 миллионов - на оборудование, мебель, мультимедийное пространство.

- Городские власти поддерживают модернизацию библиотек, выделяются большие суммы. Мы получили возможности, о которых раньше и мечтать не могли. Теперь, когда встает вопрос о ремонте, мы разрабатываем концепцию, какой быть новой библиотеке, - рассказывает Наталья Ярцева, директор Невской централизованной библиотечной системы. - Предлагая проект "Книжных историй", мы задумались о том, что в городе нет общедоступной интерактивной экспозиции об эволюции книги. Нам хотелось показать историю книги. С одной стороны - современными средствами, с другой - используя настоящие предметы, которые можно потрогать руками. Так у нас появились руны, глиняная табличка, папирус, шелковая бумага, береста. Да, это реплики. Береста, например, копия той, которая была найдена при раскопках в Великом Новгороде и датируется XIII веком. Все это в сопровождении мультимедийной части: можно прочитать, как появилась письменность, прослушать рассказ.

Отдельно открыта детская зона. Здесь мальчики и девочки могут встретиться с героями мультфильмов, позвонить по сказочному телефону и послушать стихи детских поэтов.

В библиотеки приходят и для того,чтобы комфортно поработать. Фото: Сергей Николаев / РГ

Голографическая пирамида

В библиотеке "Современник" Красногвардейского района свои необычности. Например, голографическая 3D-пирамида, в которой можно актуализировать любой объект. Хоть египетского сфинкса, хоть нечто, созданное вашим воображением. Сначала моделируете на компьютере, потом помещаете в голографическую пирамиду. Не вписывается в привычные стандарты библиотек и здешний детский уголок с интерактивными лазилками и стенами, на которых можно писать и рисовать. Материал покрытия позволяет потом все это легко стереть.

В "Современнике" базируется "Лаборатория соседских инициатив", в которой местные жители предлагают создать что-то новое - в доме, во дворе, в районе. Именно здесь активно обсуждался проект, какой быть территории вдоль Охты. Сейчас он воплощается в жизнь.

Также на базе библиотеки проходит ярмарка соседского обмена вещами "АнтиПлюшкин". Идея проста: приносите ненужные, но хорошие вещи, забираете нужные. Деньги тут не в ходу. Одну вещь принес - одну взял.

- Мы начали программу реновации библиотек с 2013 года. Поняли, что новые форматы очень востребованы, и теперь обновление носит системный характер, - заключает Марина Швец, директор Центральной библиотечной системы Красногвардейского района.

- Когда мы разрабатывали концепцию пространства, то провели масштабный опрос жителей района - что они хотят от библиотеки? Была масса пожеланий, например, даже предлагали организовать занятия по йоге, и мы это учли, - отмечает Светлана Качанова, завсектором культурных программ библиотечного центра "Современник".

В районе, к слову, недавно появилась библиотека с арт-резиденцией "Шкаф". Это некий синтез центра книжной культуры и лаборатории современного искусства: литературы, архитектуры, дизайна, исполнительства.

Бокс виртуальной реальности

Высокими технологиями наполнена и библиотека "Ржевская" в Красногвардейском районе. Новшества начинаются со входа. Рядом с гардеробом прозрачные шкафчики для сумок, которые открываются магнитной картой - так теперь выглядит единый читательский билет. Положил в шкаф пакет - ячейка засветилась голубым, а ее прозрачная дверца стала матовой, так что не увидишь, что именно лежит. Как говорится, мелочь, но впечатляет.

Это, конечно, только начало. Пространство для научно-популярных лекций и мастер-классов, 3D-принтер, бокс виртуальной реальности (в нем хоть в космос, хоть под воду), компьютеры с доступом к оцифрованным фондам Президентской библиотеки, "умные экраны" с информацией о том, какие книги сейчас в рейтинге популярности. Традиционного читального зала нет. Зато есть пространства с диванами, пуфами, мягкими креслами-матрасами. Если хочется, можно даже залезть с ногами на широкий подоконник. Там, кстати, и розетки для гаджетов есть. Впрочем, они здесь повсюду.

Никакие технологии не отнимут у библиотек главную роль книгохранилищ. Фото: Сергей Николаев / РГ

P.S.

Несмотря на все новшества, на классическую роль библиотеки как хранилища книг никто не покушается. Это времени неподвластно. Те, кого привлекают в библиотеки новые возможности, не перестают быть читателями. Пусть даже формуляры и картотеки постепенно уходят в прошлое - теперь на книги наносятся электронные метки.

- Во время жестких эпидограничений люди соскучились по чтению новых книг, - констатирует Наталья Ярцева. - Поэтому когда было разрешено начать обслуживание читателей, к нам стали приходить и те, кто прежде услугами библиотеки не пользовался. Что берут чаще всего? Пожалуй, детские книги. Что объяснимо: покупать красочные, дорогие сказки и энциклопедии дорого, проще их взять на время. Свою главную роль библиотеки никогда не утратят.