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17.11.2021 19:00
Рубрика: Власть

КС РФ разъяснил порядок субсидиарной ответственности при банкротстве

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8613)
Конституционный суд РФ разрешил оспаривать требования кредиторов лицам, привлеченным к субсидиарной ответственности по делам о банкротстве.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

С жалобой на положения статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса РФ и статьи 34 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" обратился Николай Акимов из Оренбургской области. В 2019 году ему пришлось отвечать по обязательствам ООО "Стигл", директором которого Акимов был в 2011-м, и оспорить это решение через суд экс-директору не удалось. Статья 42 АПК позволяет лицам, не участвовавшим в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, обжаловать этот судебный акт, а также оспорить его. Однако Акимову суды отказали - на том основании, что "сам факт принятия иска, связанного с деятельностью таких лиц, не порождает обязанности суда в каждом обособленном споре по делу о банкротстве привлекать их к участию в деле".

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Как полагает заявитель, в его случае оказалось нарушенным конституционное право на судебную защиту. И судьи КС с ним согласились. Прежде всего они указали, что отсутствие возможности пересмотреть затрагивающий права третьих лиц судебный акт не согласуется с универсальным правилом скорейшего восстановления в правах посредством справедливого правосудия (статья 46 Конституции РФ). Статья 42 АПК РФ направлена на защиту прав граждан, которые оказываются вовлеченными в дела о банкротстве. В то же время, как неоднократно напоминал КС, суды должны следовать такому варианту интерпретации законодательных норм, при котором исключается ущемление гарантируемых Конституцией РФ прав и свобод.

Оспоренные положения АПК признаны не соответствующими Конституции РФ, поскольку они "не позволяют лицу, привлеченному к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, обжаловать судебный акт, принятый без участия этого лица, о признании обоснованными требований кредиторов должника и о включении их в реестр требований кредиторов за период, когда это лицо являлось контролирующим по отношению к должнику".

Оспоренные положения АПК признаны не соответствующими Конституции РФ

При этом КС также указал, что федеральный законодатель вправе установить правовое регулирование, направленное на обеспечение баланса интересов всех участников правоотношений в рамках процедуры банкротства.

Дело Николая Акимова подлежит пересмотру.

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