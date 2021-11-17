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17.11.2021 15:06
Рубрика: Общество

Новым педагогам Архангельска будут платить "квартирные"

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 261(8612)
Прибывшим в Архангельск учителям с 1 января начнут выплачивать ежемесячную компенсацию на аренду жилья - это связано с увеличением спроса на педагогические кадры в столице Поморья.

Сегодня здесь растут новые кварталы: количество детей школьного возраста в округе Майская Горка каждый год увеличивается на 150-200 человек, мест в школах хватает уже с трудом, а возведение новых жилых домов продолжается. Именно поэтому здесь сейчас строится самая большая школа Архангельска - на 1600 мест, с бассейном и стадионом по проекту. Сдать новое здание запланировано в 2022-м, тем временем в 2021 году должны ввести в строй школу в соседнем округе Варавино-Фактория - она рассчитана на 860 мест.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Исследование: Практически все учителя сегодня умеют работать дистанционно

Школьные новостройки помогут "разгрузить" классы, а также уйти от практики обучения во вторую смену. Но для них необходимо подобрать кадры - а это около 150 учителей. Причем педагогов в городе не хватает уже сегодня, в основном - на окраинах. Больше всего нужны преподаватели иностранных языков, физики и математики. А открытие новых школ создаст в Архангельске резкий рост спроса на свежие учительские кадры. Особенно если учесть, что школы в столице Поморья не строились почти четверть века.

- Со следующего года будем частично компенсировать аренду жилья для иногородних учителей в размере десяти тысяч рублей в месяц - будем стараться задерживать педагогов после окончания университета, - сказал корреспонденту "Российской газеты" глава Архангельска Дмитрий Морев.

Вместе с тем десять тысяч рублей "квартирных" смогут также получать педагоги, которые уже начали работать в Архангельске с августа 2021 года.

Сразу возникает вопрос, не начнутся ли махинации - ведь педагоги могут уволиться в одном месте, а потом устроиться на работу снова, но уже в другом? Как объяснили в городском департаменте образования, право на выплату получат учителя школ, не имеющие постоянной регистрации в Архангельске, в также те, у кого нет жилья в собственности или пользовании (по договору найма служебного жилья). Еще один критерий: выплата полагается учителям архангельских школ, которые работают полный рабочий день.

По словам главы Архангельска, эти нововведения имеют сугубо прагматичный расчет - город должен привлекать новых учителей. Отметим также, что решение о ежемесячных "квартирных" выплатах учителям Дмитрий Морев принял после участия в Совете руководителей образовательных организаций города.

P. S.

Когда верстался номер, пришла информация о том, что строительство новой школы в городском округе Варавино-Фактория выходит на завершающий этап. Строители благоустраивают территорию, а также заканчивают отделочные работы на этажах. После того как в новых просторных классах установят оборудование, школа откроет двери для детей: благодаря ей занятия на южной городской окраине можно будет перевести в первую смену. Главное сегодня - собрать коллектив педагогов-профессионалов.

Тем временем

В 2022 году в Поморье начнется еще один проект квартирной поддержки педагогов. Жители Архангельской области с 1 января смогут первыми в России оценить преимущества новой универсальной региональной ипотечной программы РФ. Льготные условия по ипотеке в режиме "одного окна" предусмотрены для представителей сферы образования и здравоохранения. Ставка по кредиту для льготных категорий населения составит шесть процентов, а для молодых семей - всего два процента.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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