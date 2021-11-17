Петербург "окольцует" новая платная дорога

Вокруг Петербурга может быть построена новая кольцевая автодорога, ее рабочее название КАД-2, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя госкорпорации "Автодор" Вячеслава Петушенко, прозвучавшее на пресс-подходе в рамках форума "Транспорт России".

Вячеслав Петушенко в частности заявил, что если раньше рассматривался вопрос использования одной из существующих бетонок на территории Ленинградской области, то теперь от этой идеи решено отказаться, ожидается, что дорога будет построена полностью с нуля.

Сейчас в Петербурге уже есть одна кольцевая автомобильная дорога - КАД. С ее появлением городские магистрали были существенно разгружены, также по этой дороге активно курсирует транзитный транспорт.

КАД-2 должна окружить Петербург по более широкому радиусу. Проект трассировки новой магистрали должен появиться к концу года. По предварительным данным, новую дорогу собираются делать платной.